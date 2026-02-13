Desbarataron dos centros de venta de droga y secuestraron cocaína valuada en más de $5 millones

En el marco de la “Misión Sarmiento”, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8) de la Policía de San Luis llevaron adelante dos allanamientos en Villa Mercedes, donde lograron anular dos centros de venta y distribución de drogas y detener a dos personas.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes y se concretaron este jueves 12 de febrero en dos domicilios ubicados sobre calle Falucho, entre avenida Mitre y calle Pedernera, en el barrio Belgrano, como resultado de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Durante los operativos, los uniformados secuestraron 23 envoltorios con cocaína, cantidad suficiente para la elaboración de 936 dosis, con un valor estimado de $5.616.000. Además, incautaron una balanza de precisión, teléfonos celulares, un arma de fuego calibre 32, municiones de distintos calibres, $874.800 en efectivo y una motocicleta Gilera 150 cc, elementos considerados de interés para la causa.

Como resultado del procedimiento, el juzgado interviniente dispuso la detención de dos hombres, de 54 y 27 años, quienes quedaron alojados en celdas disciplinarias de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 2, acusados de infringir la normativa vigente en materia de estupefacientes.

El operativo contó con la participación de personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), Policía Científica y la Oficina de Antecedentes Personales, en apoyo a las tareas investigativas.