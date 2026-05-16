Desbarataron tres centros de venta de drogas en San Luis y Juana Koslay y secuestraron estupefacientes por más de $15 millones

Como parte de las acciones de la “Misión Sarmiento”, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis desarticularon este sábado tres centros de venta y distribución de drogas en las ciudades de San Luis y Juana Koslay. El operativo culminó con tres personas detenidas y el secuestro de estupefacientes valuados en más de 15 millones de pesos.

La investigación se desarrolló en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de San Luis.

Los procedimientos policiales se llevaron a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Salvador Segado, otra propiedad situada en avenida Ejército de los Andes, ambas en la ciudad de San Luis, y un tercer domicilio en el barrio Las Vegas de Juana Koslay.

De acuerdo a la información oficial, durante los allanamientos los efectivos secuestraron envoltorios de nylon con cocaína granulada y pulverulenta, suficiente para elaborar unas 1.640 dosis, valuadas en aproximadamente $9.800.000.

Además, incautaron envoltorios con marihuana, de los cuales se podían obtener unas 1.485 dosis, con un valor estimado de $5.900.000.

En los operativos también se secuestraron diversos elementos vinculados a la comercialización de drogas, entre ellos una máquina contadora de billetes, siete balanzas de precisión, 11 teléfonos celulares, un DVR, cuatro cámaras de seguridad, una tarjeta de memoria, recortes de nylon, anotaciones de interés para la causa y $122.000 en efectivo.

Como resultado del despliegue policial, el magistrado interviniente ordenó la detención e incomunicación de dos hombres de 36 y 45 años y una mujer de 34 años, quienes quedaron acusados por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La denominada “Misión Sarmiento” forma parte de los operativos de seguridad y lucha contra el narcotráfico impulsados en distintos puntos de la provincia de San Luis, con intervenciones coordinadas entre fuerzas policiales y la Justicia Federal.