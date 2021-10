Descargo de L-Gante por la difusión de una lista de exigencias para un show

L-Gante expresó su enojo en las redes sociales después de que un productor difundiera una supuesta lista con exigencias del creador de la Cumbia 420 para realizar un show en Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, que no se concretó.

«Gente eso de venado tuerto es chamu. Se debe a que EL CHANTA de el organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca pa este lado. No le crean y reclamen lo suyo», escribió L-Gante en su cuenta personal de Facebook. Y aclaró: «Una que yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando corrrrrrta. PEDAZO DE GARC@ ya te vas a poner el mono», cerró Elián Ángel Valenzuela en rigor.

L-Gante mostró su camarín

Tras la difusión de la lista y las críticas que se desprendieron, L-Gante arremetió contra el productor que lo calumnió grabando un video para mostrar cómo es su camarín. “Acá estamos rey, mi mamá. Tranqui. ¿Vos ves alguna Play, algún LCD de 55? No se coman el chamu», se lo escucha decir al cantante de la cumbia 420.

Si bien el cantante de 21 años de edad negó que tenga pedidos «extravagantes», trascendió que, en realidad, la lista es enviada para cada presentación que realiza.

Qué pidió L-Gante en la lista que se hizo viral

«Por requerimientos materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado, nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos. Por eso, estamos obligados a suspender el recital que se iba a llevar a cabo el día 9 de octubre de 2021 en la ciudad de Venado Tuerto”, habían manifestado desde la productora Oneblood Music Incorporated.

En la presunta lista, difundida en Twitter por el usuario @lavozdtuspot, que luego se viralizó, figuraban:

-2 pack de agua mineral natural

-2 pack de energizante Monster o Red Bull

-1 Whisky JW Blac (no red)

-2 Champagne Baron B Rose o Moet Rose

-12 Vasos vidrio

-4 Copas vidrio

-1 Hielera con cubos de hielo

-Tabla de quesos y fiambres

-Sandwiches de miga

-2 Toallas de mano blancas (nuevas)

-1 Espejo cuerpo entero

-1 Play Station 4 o 5 con FIFA o Call Of Duty

-1 TV 55»LED o superior en »

-Catering de pizza, hamburguesas o comidas rápidas

