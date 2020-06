Desde el lunes quedarán habilitadas las visitas a geriátricos

“Hicimos un gran esfuerzo y flexibilizamos los protocolos para que dos sectores de la población puedan recibir visitas y encontrarse con sus familiares”, destacó Alberto.

“La particularidad es que los familiares que vayan a visitar a sus familiares a los geriátricos tienen que planificar con los responsables del lugar el día y hora en que concurrirán. En los geriátricos, por ejemplo, no podrán compartir las comidas. Ni almuerzos ni cenas, tampoco el mate ni los cubiertos. Los encuentros no podrán superar los 45 minutos, ya que cuando se retire una visita, el tiempo para asear o limpiar los espacios no será menor a los 15 minutos. Recién allí, otro abuelo podrá recibir a su visita. Es obligatorio el uso del tapaboca y permanecer a dos metros de distancia”, indicó Cantaloube.

Alberto: “Son una población muy sensible”

El gobernador valoró el esfuerzo de los abuelos en los geriátricos por esperar con paciencia este momento del reencuentro con sus familias a raíz del aislamiento que tuvieron que respetar.