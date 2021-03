Desde la cárcel Ariel Rosendo escribió una carta de agradecimiento

“Quiero agradecer, públicamente, el apoyo incondicional que me brindó el periodista Gustavo Thompson, en la cual, sin cobrarme un centavo, creyó en mi inocencia y pudo lograr revertir la imagen en la sociedad sanluiseña, en la cual, todos creían que estoy privado de mi libertad por haber cometido violencia de género, gracias a Gustavo Thompson y su impronta comunicacional, hoy todos saben, con certeza, que soy inocente, no tengo ninguna causa por violencia de género y he demostrado con pruebas, fehacientes, que no he cometido robo, que no que actuado en banda dado que estaba con mi hija, que no incumplí la orden de distanciamiento y no viole el DNU, en la cual, son las causas que obran en mi contra. Gracias Gustavo Thompson por haberme apoyado y acompañado incondicionalmente hasta este momento, sé que le ha costado muy caro defender mi inocencia, estaré eternamente agradecido, recurriré a estrados y organizaciones nacionales e internacionales para que me ayuden porque, en San Luis, ya todos saben que soy inocente, estoy preso incorrectamente, soy Senador Provincial y nadie acepta o intenta solucionar el error, mientras, mi familia se está enfermando, me preocupa mi hija, mis derechos de ser libre están absolutamente vulnerados. Gracias Gustavo, cuando salga, forjaremos una hermosa amistad.”

