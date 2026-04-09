Desde la ciudad de los héroes: Dos diputados de Villa Mercedes impulsa la “malvinización” como política de Estado

En una provincia donde la causa Malvinas late fuerte, y en una ciudad marcada por su historia y su vínculo con la defensa nacional, Villa Mercedes vuelve a dar un paso adelante. La Cámara de Diputados de San Luis debatirá un proyecto de ley que busca establecer la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión de las Islas Malvinas para todos los funcionarios y empleados públicos.

La iniciativa, impulsada por los diputados Nicolás González Ferro y Christian Gurruchaga, encuentra raíces profundas en la identidad de su ciudad. Villa Mercedes no es ajena a Malvinas: es la ciudad del Museo Malvinas, de la histórica presencia de la V Brigada Aérea, y de símbolos como la Plazoleta Brigada Heroica, mas conocida como la Plaza del Avión, que forman parte del paisaje cotidiano y de la memoria colectiva de generaciones enteras.

En ese contexto, el proyecto propone adherir a la Ley Nacional N.º 27.671 y avanzar en un proceso sostenido de formación que permita fortalecer la conciencia histórica, política y soberana en torno a Malvinas, especialmente en quienes hoy tienen la responsabilidad de representar al Estado.

“La Cuestión de las Islas Malvinas no es solo un tema de historia o de geopolítica. Es una causa nacional que debe honrarse en todos sus aspectos”, expresó González Ferro, quien remarcó la importancia de que los funcionarios públicos estén formados y comprometidos con la defensa de la soberanía.

La propuesta busca que la capacitación alcance a todos los niveles del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— e invita también a municipios, instituciones educativas y al sector privado a sumarse a esta construcción colectiva.

Uno de los pilares del proyecto es el reconocimiento al rol de los Veteranos de Guerra de Malvinas, protagonistas fundamentales en la transmisión de la memoria. Son ellos quienes, con sus testimonios, mantienen viva la historia y el compromiso en cada escuela, en cada acto y en cada espacio de encuentro.

“Muchos de quienes hoy ocupamos responsabilidades públicas no vivimos aquel 2 de abril de 1982. Por eso es fundamental capacitarnos, sensibilizarnos y comprometernos verdaderamente con la soberanía argentina”, sostuvo Gurruchaga.

La iniciativa reafirma además el objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.

Para sus impulsores, no se trata solo de una ley, sino de un acto de memoria, de formación y de identidad. Porque en ciudades como Villa Mercedes, donde Malvinas no es solo historia sino parte de la vida cotidiana, la malvinización no es una consigna: es una responsabilidad.