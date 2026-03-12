Designaron a Juan Pablo Torres como nuevo secretario de Política Habitacional de San Luis

El gobernador Claudio Poggi designó a Juan Pablo Torres como nuevo secretario de Política Habitacional de la provincia. El funcionario asumirá formalmente el próximo viernes 20 de marzo, en reemplazo de Hugo “Pipo” Rossi, quien se desempeñaba en el cargo hasta el momento.

Según informaron desde el Gobierno de San Luis, Torres tendrá la responsabilidad de conducir la Secretaría de Vivienda, área clave dentro de la política pública habitacional de la gestión provincial.

Hasta ahora, Juan Pablo Torres se desempeñaba como director de Inclusión Social, cargo que ocupaba desde octubre de 2024. Con esta designación, pasará a encabezar la planificación y ejecución de programas vinculados al acceso a la vivienda en la provincia.

Por su parte, Hugo “Pipo” Rossi continuará vinculado al equipo de gestión como asesor del gobernador Claudio Poggi. Además, seguirá colaborando con el desarrollo de políticas habitacionales, especialmente en la ciudad de Villa Mercedes.

Reconocimiento a la gestión saliente

Durante el anuncio, Claudio Poggi destacó el trabajo realizado por Rossi al frente del área. Entre los logros de su gestión mencionó la implementación del programa “Escriturá Tu Casa”, que permitió la entrega de más de 6.000 escrituras a familias de la provincia.

También resaltó el rol del funcionario en la concreción de 1.500 viviendas correspondientes a los planes habitacionales “Progreso” y “Sueños”, iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial para ampliar el acceso a la vivienda propia.

El recambio en la Secretaría de Política Habitacional se enmarca en la continuidad de las políticas públicas destinadas a fortalecer el desarrollo habitacional en distintos puntos de San Luis, con especial foco en el acceso a la vivienda y la regularización dominial.