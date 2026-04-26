Desmantelan “la clínica del horror” en Villa Ballester: hallaron ocho fetos humanos

Una investigación judicial derivó en el allanamiento de un centro de salud en Villa Ballester, partido de San Martín, donde fueron encontrados ocho fetos humanos en bolsas de residuos. El procedimiento se realizó en el marco de una causa que involucra a una niña de 12 años embarazada, víctima de abuso.

El operativo tuvo lugar en la Clínica Santa María, luego de un pedido del Poder Judicial de Santiago del Estero, que buscaba dar con el paradero de la menor. La adolescente fue localizada en ese establecimiento junto a su madre.

Según fuentes policiales, los investigadores sospechan que en el lugar podrían haberse llevado adelante prácticas ilegales, como una posible interrupción del embarazo o la sustracción del recién nacido. En una primera instancia, el director del centro negó que la menor estuviera internada, aunque luego se comprobó su presencia.

Ante la intervención de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas, se confirmó la internación de ambas. Sin embargo, la madre manifestó desconocer el paradero del bebé, lo que profundizó las sospechas en torno al caso.

Frente a esta situación, el Juzgado Federal de Tres de Febrero (Secretaría N°9) ordenó un allanamiento urgente. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la menor y su madre ya habían sido dadas de alta y se habían retirado del establecimiento.

Durante la inspección, el personal policial accedió a un depósito donde encontró ocho fetos humanos dentro de bolsas de basura, algunos con signos de manipulación. Además, se secuestraron documentos y registros que podrían evidenciar la existencia de prácticas sistemáticas dentro del inmueble.

Todo el personal fue identificado, mientras la investigación continúa para determinar responsabilidades.

En paralelo, se inició una causa por “averiguación de ilícito” con intervención de la U.F.I. N°7 del Departamento Judicial de San Martín, orientada a esclarecer el origen de los restos y la situación de la menor.

El expediente permanece en curso y no se descarta la existencia de una red vinculada a la trata de personas o la sustracción de menores, según las hipótesis preliminares de la Justicia.