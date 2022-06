Detectan sobrefacturación en la importación de máquinas para minar criptomonedas

La Aduana detectó sobrefacturación en la importación de máquinas para minar criptomonedas. La maniobra, que fue denunciada en la justicia por el organismo dependiente de la AFIP el pasado jueves 23 de junio, consistía en importar las máquinas desde China pero facturarlas por una empresa extranjera con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, a un valor irregular y superior al de mercado.

Las máquinas arribaron a Ezeiza, con destino a la Zona Franca de La Plata a un valor unitario de U$S 10 mil (promedio). En total son 2.233 máquinas por un valor total (FOB) de U$S 21,9 millones de la marca Whatsminer, variante M30S, y otros modelos.

Desde el ente estatal aseguran que los valores reales de los productos, por antecedentes de destinaciones aduaneras recientes, están en un rango inferior al declarado en las destinaciones inspeccionadas: U$S 5.770 a U$S 7.420. Además, de las consultas a las bases públicas para compras de ese producto, el precio también difiere: U$S 6.316 a U$S 7.700.

Considerando estos valores, la sobrefacturación del total de las importaciones se estima en alrededor de los U$S 5 millones. El monto final de la sobrefacturación dependerá de la pericia que se efectúe para determinar la potencia de minería de cada máquina ya que el costo de la máquina está directamente asociada a la potencia para generar criptomonedas.

“Los dólares los debemos cuidar para la producción y la generación de empleo, no para la especulación financiera”, señaló al respecto el Director General de Aduanas, Guillermo Michel. La causa penal está radicada en el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, quien ordenó un relevamiento de la mercadería secuestrada.

La Aduana está investigando las vinculaciones entre uno de los argentinos responsables de la empresa extranjera “LLC” (Compañía de Responsabilidad Limitada) con sede en el estado de La Florida, y una empleada y apoderada ante los bancos de la empresa importadora argentina.

De acuerdo a lo que se desprende de la investigación, la maniobra se perfeccionaba con un uso abusivo de las operaciones de tránsito aduanero Ezeiza-Zona Franca La Plata. Desde Zona Franca el giro de divisas se autoriza por parte del BCRA con la oficialización del ingreso a dicha zona, sin requerir la declaración de la SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones). La cantidad de operaciones del circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata para todo el año 2021 fue de 996, y en lo que va del 2022 ya se registraron 728.

Asimismo, además de la denuncia penal de este caso concreto, el organismo de control dispuso una serie de medidas para evitar este tipo de maniobras:

Bloquear todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata para hacer un análisis exhaustivo de cada operación.

Iniciar fiscalizaciones sistémicas a todas las empresas que operaron con esta modalidad.

Establecer un proceso de comunicación a DGI para iniciar acciones de inspecciones fiscales de las empresas y las personas humanas vinculadas.

Incrementar los controles aduaneros para este tipo de operatoria, cursando el 100% de la misma por el canal rojo obligatorio en principio por el término de 15 días, lo cual implica control documental y físico de la mercadería.

Por último, la Aduana remitió una propuesta al Banco Central y al Ministerio de Desarrollo Productivo para mejorar el control de divisas para las operaciones con zona franca.