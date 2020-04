Detectaron irregularidades en los precios de tres comercios de Villa Mercedes

Este miércoles, el equipo de la Subsecretaría de Actividades Ecológicas y Medio Ambiente continúa con los controles en las góndolas de los supermercados y negocios, para asegurar que cumplan con los precios de referencia establecidos por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

En tres comercios, ubicados en 25 de Mayo al 100, en Sarmiento al 30 y en Damas de Misericordia al 200, los inspectores advirtieron que no respetaban los valores en los productos de consumo masivo e incumplían el artículo 1 de la Resolución 100, que determina: “establécese que todos los sujetos que se encuentran alcanzados por el deber de información previsto en el artículo 4 de la Resolución 12 de la ex Secretaría de Comercio deberán fijar para todos los productos incluidos en el Anexo 1 de la disposición N° 55 de la ex Subsecretaría de comercio Interior como precios máximos de venta al consumidor final aquellos precios efectivamente informados por cada comercializadora al SEPA vigentes al día 6 de marzo de 2020, para cada producto descripto en su reglamentación y por cada punto de venta”.

En este sentido, labraron las actas correspondientes por los incumplimientos.