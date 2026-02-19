Detenido el expríncipe Andrés en Reino Unido por el caso Epstein: última hora del arresto

Andrew Mountbatten-Windsor, conocido públicamente como el príncipe Andrés, fue detenido este jueves en Reino Unido bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en el marco de la investigación por sus vínculos con el financista estadounidense Jeffrey Epstein.

La información fue confirmada por la Policía de Thames Valley, jurisdicción donde se encuentra la residencia Royal Lodge, vinculada al entorno del exmiembro de la familia real británica. El arresto se produjo el mismo día en que Andrés cumplió 66 años.

Investigación en curso y registros domiciliarios

En un comunicado oficial, la fuerza indicó que “un hombre de unos sesenta años fue arrestado en Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”. Como es habitual en el sistema británico, las autoridades no identificaron formalmente al detenido, aunque la prensa local confirmó que se trata del hermano del rey Carlos III.

Además, se informó que se realizan registros en dos domicilios vinculados a la causa. Imágenes difundidas por medios británicos mostraron vehículos sin identificación llegando a propiedades relacionadas con la familia real, entre ellas la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra.

El contexto del caso Epstein

El nombre del expríncipe quedó ligado al escándalo internacional que rodea a Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales en Estados Unidos. La situación judicial del exmiembro de la realeza se agravó tras la denuncia civil presentada por Virginia Giuffre, quien lo acusó de agresión sexual en el marco de la red de explotación encabezada por el financista.

En 2022, Andrés alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre en Estados Unidos, sin admitir responsabilidad. Sin embargo, las investigaciones sobre sus vínculos institucionales y su desempeño como enviado comercial del Reino Unido continuaron bajo análisis.

El nuevo arresto se centra específicamente en su actuación como representante comercial del país y posibles irregularidades en el ejercicio de ese cargo.

Impacto institucional

El hecho representa un nuevo golpe para la monarquía británica, que atraviesa un período de reconfiguración bajo el reinado de Carlos III. Si bien Andrés dejó de utilizar sus títulos oficiales y funciones públicas tras el escándalo inicial, su detención vuelve a colocar a la familia real en el centro de la escena política y mediática.

Las autoridades indicaron que el proceso se encuentra en etapa preliminar y que el detenido permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.