Detuvieron a 173 personas en la provincia por no respetar el aislamiento social y obligatorio

El gobernador Alberto Rodríguez Saá dio a conocer la cifra de detenidos en todo el territorio provincial. Calificó de “irresponsable” la conducta de las personas detenidas y señaló: “Los que entienden del tema en el mundo, nos suplican que nos quedemos en la casa por el bien de todos”.

El Gobierno de San Luis, a través de la Policía de la Provincia, realizó un operativo tendiente a hacer efectivo el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de la población, que fue decretado por la Presidencia de la Nación y al que adhirió el Ejecutivo sanluiseño. Participaron 979 agentes, 146 motocicletas y 133 móviles.

“Fueron detenidas 173 personas en la vía pública en toda la provincia. Estas personas, muchas de ellas, están al momento detenidas , algunas están recuperando la libertad. Hay que hacer el control correspondiente de su salud que exigen los códigos de procedimiento y durante las próximas horas irán quedando en libertad para ir a sus casas a cumplir lo que la ley manda que es quedarse en el domicilio”, señaló el gobernador.

A primeras horas de la mañana del viernes muchos los ciudadanos decidieron realizar actividades fuera de sus hogares en los diferentes puntos de la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y en otras zonas como Juana Koslay y el interior provincial, es por ello que la fuerza policial decidió intensificar las acciones en lo que a persuasión se refiere.

En este contexto se realizaron controles vehiculares y de identificación de personas en rutas, en calles de barrios y ciudades, informando y concientizando a la población de que rige la medida de “aislamiento” desde el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica, y que ese aislamiento implica abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y que no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID 19.

Las acciones se extendieron a las EDIRO en donde también se efectuaron controles sobre las personas que allí se encontraban. Además, en cada ciudad y localidad de la provincia, el personal policial por megáfono o altoparlantes le recordó a la población la necesidad de mantener todos los cuidados necesarios para evitar los contagios.

“La situación es más que preocupante, seria. La conducta de estas 173 personas es irresponsable”, advirtió Rodríguez Saá y agregó: “El virus está entre nosotros. No hace falta más pruebas que las que tenemos todos los días y lo que está pasando en el país y en el mundo. La única forma que el virus no contagie y no circule, y que no generemos una situación de gravedad, es que nos quedemos en casa. Todos los que entienden del tema en el mundo nos suplican que nos quedemos en la casa por el bien de todos”.