Detuvieron a Callejero Fino en Tigre: circulaba en una camioneta sin patente y encontraron un arma

Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Alvarenga, fue detenido este domingo por la mañana en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una camioneta que circulaba sin patente. Durante la requisa encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada.

El control que derivó en la detención

El procedimiento se inició cuando agentes de la Patrulla Municipal de Tigre, junto a efectivos policiales que realizaban tareas adicionales, realizaban un recorrido preventivo en la zona de calle Italia y Ruta 27.

Los uniformados detectaron una Volkswagen Amarok sin patente, por lo que procedieron a identificar a sus ocupantes y requisar el vehículo.

Dentro de la camioneta encontraron una pistola Glock calibre .40, cuya numeración se encontraba limada, según informaron fuentes policiales.

Junto al artista viajaba Steven Joel Ricca, de 27 años, domiciliado en Presidente Derqui, quien también quedó detenido y a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la Justicia

La investigación busca determinar la procedencia del arma y establecer las circunstancias en las que se encontraba dentro del vehículo.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, dependiente del Departamento Judicial San Isidro.

Según trascendió, Callejero Fino y su acompañante se dirigían al cumpleaños de J Rei, pareja de la cantante María Becerra, que se celebraría en una quinta de la zona.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar la situación procesal de ambos detenidos y las eventuales responsabilidades vinculadas con el arma secuestrada.