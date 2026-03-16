Detuvieron a dos hombres acusados de intentar un robo con arma blanca en Villa Mercedes

Dos hombres de 32 y 38 años fueron demorados por la policía durante la madrugada del 15 de marzo en la ciudad de Villa Mercedes, luego de ser señalados como presuntos autores de un intento de robo con arma blanca.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones, que informaba sobre la presencia de dos individuos armados con un cuchillo que se desplazaban por la zona.

Intervención policial

El hecho ocurrió cerca de las 04:20 de la madrugada en la intersección de calles Tallaferro y León Guillet, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Seccional 10ª de Villa Mercedes.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos sujetos que, al advertir la presencia policial, arrojaron un objeto hacia el césped. Tras darles la voz de alto, los uniformados lograron identificarlos y proceder a su demora preventiva.

La denuncia de la víctima

Minutos después del procedimiento, un joven de 25 años se presentó en el lugar y relató que momentos antes había sido abordado por dos hombres mientras esperaba un vehículo de transporte en la intersección de calles Pringles y Tallaferro.

Según su testimonio, uno de los sospechosos extrajo un cuchillo y le exigió la entrega de su teléfono celular. Sin embargo, el robo no llegó a concretarse.

Secuestro del arma

Durante el operativo, y en presencia de un testigo, los efectivos realizaron la requisa correspondiente. En el procedimiento se incautaron distintos elementos y un cuchillo tipo serrucho, que había sido descartado previamente por los sospechosos.

Los hombres demorados fueron trasladados al hospital local para una revisión médica y posteriormente quedaron a disposición de la Comisaría Seccional 10ª, donde se continúan las actuaciones judiciales correspondientes.