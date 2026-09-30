Detuvieron a tres hombres por un homicidio en grado de tentativa en Villa Mercedes

Tres hombres fueron detenidos este miércoles 30 de septiembre en el marco de una causa por homicidio en grado de tentativa ocurrido en la ciudad de Villa Mercedes. Los sospechosos tienen 21, 40 y 43 años, y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

El hecho investigado ocurrió el viernes 25 de septiembre en una vivienda del barrio Eva Perón 1. Según la investigación, un hombre de 38 años fue herido con un arma blanca por los tres sindicados, con quienes mantiene un vínculo familiar.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió heridas de consideración y fue trasladada al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, donde continúa internada.

La investigación en Villa Mercedes

Las tareas estuvieron a cargo de policías del Departamento de Homicidios Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13). Los investigadores analizaron testimonios, registros de cámaras de vigilancia y otros elementos incorporados a la causa.

A partir de esas medidas, establecieron de manera preliminar la presunta participación de los tres sujetos. En ese contexto, se habían solicitado medidas de allanamiento sobre dos domicilios para avanzar con la investigación.

Sin embargo, este miércoles los tres sindicados se presentaron en la dependencia policial junto con su representante legal. Allí quedaron formalmente detenidos y a disposición de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial, que interviene en la causa caratulada “Averiguación homicidio en grado de tentativa”.