Detuvieron a un cabo de la Policía de San Luis en el marco de una causa por violencia familiar

La Policía de San Luis informó que un efectivo con jerarquía de cabo fue detenido por orden de la Justicia en el marco de una causa vinculada a un presunto hecho de violencia familiar. Paralelamente, la institución dio intervención a Asuntos Internos y dispuso medidas administrativas.

El procedimiento se inició luego de que el jefe de la Policía, comisario general (RV) Dr. Juan Carlos Serrano, tomara conocimiento de un oficio remitido por la Justicia de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, mediante el cual se solicitaba la detención de un integrante de la fuerza.

Según la información oficial, el efectivo involucrado reviste la jerarquía de cabo y se encuentra investigado en una causa relacionada con un hecho de violencia familiar.

Asuntos Internos intervino en el caso

Tras recibirse el requerimiento judicial, la Jefatura policial dispuso la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos, organismo encargado de llevar adelante las actuaciones correspondientes dentro de la fuerza respecto de la denuncia.

Además, se ordenó el pase a situación pasiva del efectivo, junto con la aplicación de las restantes medidas administrativas y reglamentarias previstas para este tipo de situaciones.

La decisión administrativa se desarrolla de manera paralela a la investigación que tramita en el ámbito judicial.

El efectivo fue detenido y espera la formulación de cargos

La Policía confirmó que durante la tarde personal de la institución dio cumplimiento al oficio judicial y concretó la detención del cabo.

El efectivo quedó a disposición de la Justicia y se encuentra a la espera de la audiencia de formulación de cargos, instancia en la que se determinarán formalmente las imputaciones correspondientes dentro del proceso.

Desde la fuerza señalaron que las actuaciones continuarán de acuerdo con las disposiciones de la autoridad judicial interviniente y con los procedimientos internos establecidos.

Hasta el momento no se brindaron oficialmente mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho que originó la investigación.