Detuvieron en Tigre al hombre acusado por el femicidio de Aixa

Un hombre acusado por el femicidio de Mili Aixa Dana fue detenido este jueves en una zona descampada de Tigre, luego de permanecer prófugo por el crimen ocurrido en Dique de Luján.

Se trata de Alejandro Sofía, de 28 años, expareja de la víctima. La joven, de 20 años, fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre en su vivienda de la calle 12 de Octubre al 800, en Dique de Luján. El médico de Policía certificó su fallecimiento.

La investigación por el femicidio

Según informaron fuentes policiales, personal de la DDI de San Isidro y de la SubDDI Tigre estableció que la joven sufría violencia de género por parte de Sofía.

El acusado había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas en perjuicio de Aixa. Recuperó la libertad el 12 de julio de este año y, tras el hallazgo del cuerpo, quedó bajo investigación de la UFI de Género de Tigre.

A partir de tareas investigativas, peritajes, testimonios, la intervención del médico de Policía y otras diligencias de campo, los investigadores determinaron que el señalado sería el autor material del hecho.

Asimismo, se estableció que Sofía había enviado mensajes a su amigo Lautaro Isaías Paiz, de 24 años, en los que manifestó que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida.

De acuerdo con el material reunido hasta el momento, los investigadores presumen que el escenario del crimen podría haber sido montado por Sofía con el objetivo de ocultar su autoría.

Tras las tareas desplegadas para localizarlo, efectivos de la DDI lograron detenerlo este jueves en una zona descampada de Tigre. La investigación quedó a cargo de la UFI de Género de Tigre.