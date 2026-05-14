Detuvieron a un hombre en la Universidad Católica de Cuyo de San Luis tras entregarle municiones a una estudiante

Una situación de extrema preocupación se registró este jueves por la tarde en la sede de la Universidad Católica de Cuyo, en la ciudad de San Luis, donde un hombre de 57 años fue detenido luego de dejarle municiones a una estudiante de 18 años dentro del establecimiento educativo.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:57 en el edificio universitario ubicado sobre avenida Felipe Velázquez al 471, en jurisdicción de Comisaría Seccional 2ª. Según informaron fuentes policiales, la joven se encontraba rindiendo un parcial en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales cuando un compañero se acercó para avisarle que un hombre tenía “unos caramelos” para entregarle a su padre.

De acuerdo al relato de la estudiante, el sujeto colocó una bolsa en el bolsillo delantero de su buzo. Sin embargo, al notar que el paquete tenía un peso inusual, decidió revisarlo y descubrió que en su interior había municiones.

Tras advertir la situación, la joven dio aviso inmediato a su padre, quien acudió a la universidad y la acompañó hasta el sector donde se encontraba personal policial realizando tareas de relevo dentro del predio educativo.

A partir de la denuncia, efectivos de la Sección Motorizada y de Comisaría 2ª, junto al personal de seguridad privada de la universidad, se dirigieron hasta el aula señalada. Allí, el segundo jefe de la dependencia entrevistó al sospechoso y le solicitó salir del aula para no alterar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Posteriormente, y en presencia de un testigo, se llevó adelante una requisa sobre el hombre, domiciliado en la ciudad de San Luis. Aunque no se encontraron otros elementos de interés, la Fiscalía de turno dispuso su inmediata detención.

Además, la Policía secuestró 11 municiones calibre 9×19 milímetros, de camisa plateada, que quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar el contexto y las intenciones del hecho.

Comunicado oficial de la Universidad Católica de Cuyo

Tras lo ocurrido, la Universidad Católica de Cuyo emitió un comunicado oficial en el que informó que se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales de seguridad.

“La Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis informa que, ante una situación ocurrida durante la jornada de hoy en el ámbito universitario, se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes, priorizando el resguardo y la seguridad de toda la comunidad educativa”, señalaron desde la institución.

Asimismo, indicaron que la Justicia ya se encuentra trabajando para esclarecer lo sucedido.

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