Detuvieron a un hombre por el hurto de productos en un comercio de Villa Mercedes

Un hombre de 27 años fue detenido en Villa Mercedes luego de ser señalado como presunto autor del hurto de productos en un local comercial ubicado sobre la avenida Presidente Juan Domingo Perón al 2100.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado 3 de octubre. Efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Seccional 9° intervinieron a partir de la denuncia realizada por el comercio.

De acuerdo con la presentación, un hombre había ingresado al local, sustraído productos y luego se había retirado. Con las características aportadas, personal del Comando Radioeléctrico inició un recorrido preventivo por la zona.

En inmediaciones de la avenida Presidente Juan Domingo Perón y la calle Carlos Pellegrini, los efectivos localizaron a un sujeto que reunía características similares a las descriptas. Según la información suministrada, el individuo adoptó una actitud evasiva al advertir la presencia policial.

El sospechoso fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde quedó vinculado a una causa caratulada “Averiguación hurto”.

Posteriormente, el domingo 4 de octubre, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 1 de la Segunda Circunscripción Judicial ordenó su detención, al considerarlo prima facie autor del delito de hurto.

La medida tuvo en cuenta, entre otros elementos, la manifestación del damnificado, la descripción de los hechos y los registros fílmicos del comercio incorporados a la investigación.

El detenido quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las actuaciones investigativas y el proceso correspondiente para la formulación de cargos.