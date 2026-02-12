Detuvieron a un hombre que intentó forzar la puerta de una vivienda

Durante la madrugada de este jueves 12 de febrero, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a un hombre de 28 años, luego de un procedimiento realizado en la ciudad de Villa Mercedes.

El operativo se inició tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que informó sobre un individuo que estaba forzando la puerta de un domicilio ubicado en calle León Guillet al 1200.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la propietaria de la vivienda, quien manifestó que un sujeto había intentado ingresar a su casa, pero al no lograr su objetivo, se dio a la fuga.

Con las características aportadas por la damnificada, los motoristas realizaron un recorrido preventivo por la zona y lograron localizar e interceptar al sospechoso en calle Pringles, a pocas cuadras del lugar del hecho.

Tras ser identificado, el individuo fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 30°, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.