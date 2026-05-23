Detuvieron a un hombre que intentó robar en una fiambrería de Villa Mercedes

Un hombre de 30 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Villa Mercedes, acusado de intentar robar en una fiambrería ubicada sobre avenida Presidente Perón y León Guillet.

El operativo fue llevado adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico junto a personal de la Comisaría Seccional Décima, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en el comercio “El Palacio del Fiambre”.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar los uniformados observaron que la alarma del local estaba activada y detectaron la presencia de un hombre dentro del predio. Al advertir la llegada de los efectivos, el sospechoso escapó saltando un portón y huyó por avenida Presidente Perón hacia el sur.

Tras una breve persecución, la Policía logró interceptarlo y reducirlo a pocos metros del comercio. El detenido tiene 30 años y domicilio en el barrio Los Acacios.

Durante la requisa personal, los efectivos secuestraron más de 15 mil pesos en efectivo, una billetera y otros elementos considerados de interés para la investigación. Además, en las inmediaciones del lugar se incautó un tirante de madera con clavos, que presuntamente habría sido utilizado para ingresar al local.

La investigación policial también determinó que el sospechoso habría ingresado previamente a otra vivienda de la zona. Asimismo, se confirmó la recuperación total del dinero sustraído de la caja registradora de la fiambrería.

Por disposición del fiscal de Instrucción N° 3, José Alberto Olguín, el hombre quedó detenido en el marco de una causa caratulada como “Robo calificado por escalamiento en grado de tentativa”.