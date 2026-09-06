Detuvieron al abuelo paterno de Guadalupe Lucero por una causa de abuso sexual contra una menor

Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Belén Lucero, fue detenido este domingo en San Luis en el marco de una investigación por el presunto abuso sexual de una menor de edad. La denuncia que originó el expediente fue realizada durante 2025.

Según la información conocida hasta el momento, está previsto que este lunes el acusado sea llevado ante la Justicia provincial para una audiencia de formulación de cargos, instancia en la que se conocerían mayores precisiones sobre la acusación y las medidas que solicitará la Fiscalía.

La detención corresponde a una nueva causa

La investigación que derivó en la detención de Lucero es distinta de otro expediente por abuso sexual en el que ya había sido imputado en abril de 2026.

Por el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias del hecho denunciado en 2025, la edad de la víctima ni la calificación legal que impulsará el Ministerio Público Fiscal. Esos elementos podrían conocerse durante la audiencia prevista para este lunes.

El antecedente judicial de abril

La situación judicial de Roque Lucero ya había tomado estado público meses atrás por otra investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en noviembre de 2024.

En ese expediente, la víctima es una joven que era vecina del acusado, menor de edad al momento del hecho y con discapacidad. El pasado 20 de abril, la Justicia le formuló cargos por abuso sexual gravemente ultrajante. Durante la investigación también se realizó una Cámara Gesell en la que la víctima brindó su testimonio.

En aquella oportunidad, Lucero no quedó detenido. La querella, representada por la abogada Soledad Poma de Otaegui, había solicitado medidas restrictivas ante eventuales riesgos procesales, entre ellas la prohibición de abandonar la provincia y presentaciones periódicas ante la Justicia.

Además, existe una tercera denuncia relacionada con un hecho que habría ocurrido en 2016, aunque, de acuerdo con la información publicada, esa investigación no registró avances.

Su vínculo familiar con Guadalupe Lucero

La situación de Roque Lucero adquirió una repercusión adicional debido a que es el abuelo paterno de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida en la ciudad de San Luis el 14 de junio de 2021, cuando tenía cinco años.

Tras conocerse la imputación de abril, Yamila Cialone, madre de Guadalupe, y Silvia Domínguez, abuela materna de la niña, se presentaron ante la Justicia Federal para solicitar que se revisaran las medidas investigativas realizadas respecto de Roque Lucero dentro del expediente por la desaparición.

El planteo de la familia materna apuntó a determinar si los antecedentes relacionados con las denuncias por abuso habían sido suficientemente analizados como parte de la investigación. Sin embargo, aclararon que ese pedido no implicaba atribuirle responsabilidad en la desaparición de Guadalupe.

Por su parte, Eric Lucero, padre de Guadalupe, rechazó que exista una vinculación entre las causas judiciales contra su padre y la desaparición de su hija. Su abogado, Héctor Zavala Agüero, sostuvo que Roque Lucero fue investigado durante los primeros años del expediente federal mediante diferentes procedimientos y medidas destinadas a establecer dónde se encontraba el día de la desaparición.

Este lunes se conocerían los cargos

La detención concretada este domingo abre ahora una nueva instancia judicial. Durante la audiencia prevista para este lunes se espera que la Fiscalía dé a conocer la calificación legal atribuida al hecho denunciado en 2025 y las eventuales medidas de coerción que solicitará contra el acusado.