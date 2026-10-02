Detuvieron al comerciante acusado de agredir al periodista Miguel “Copito” Ocampos en Villa Mercedes

La Policía confirmó la detención de Fernando Alcaje, sindicado como el autor de la agresión contra el periodista Miguel “Copito” Ocampos y otros trabajadores de prensa durante un episodio ocurrido el jueves por la noche en Villa Mercedes. El hombre se presentó voluntariamente este viernes ante la Fiscalía acompañado por su abogado. Además, fue secuestrada una motocicleta que estaría vinculada al hecho.

La investigación por la agresión sufrida por trabajadores de prensa en Villa Mercedes tuvo novedades este viernes 2 de octubre. La Policía confirmó que Fernando Alcaje quedó formalmente detenido por disposición de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

La audiencia de formulación de cargos fue fijada para este sábado 3 de octubre por la mañana.

El procedimiento se encuentra relacionado con el violento episodio ocurrido el jueves 1 de octubre por la noche, en inmediaciones de avenida 25 de Mayo y calle Eleodoro Lobos, donde tres trabajadores de prensa denunciaron haber sido agredidos mientras se encontraban realizando una cobertura periodística.

La agresión comenzó dentro del vehículo de prensa

De acuerdo con la información policial, un individuo se aproximó al vehículo de prensa en el que se encontraba uno de los periodistas, ingresó de manera imprevista al habitáculo y comenzó a agredirlo con golpes de puño.

La víctima fue Miguel “Copito” Ocampos, periodista de FM Latina, quien posteriormente relató que todavía tenía colocado el cinturón de seguridad cuando comenzó el ataque.

Parte de la secuencia quedó registrada en video.

Según había relatado Ocampos tras lo sucedido, el agresor le habría reclamado por una nota periodística realizada aproximadamente dos años atrás y por un supuesto derecho a réplica.

Otro trabajador de prensa intervino para defenderlo y también fue agredido. Posteriormente, una joven que intentaba detener la situación también habría sido atacada.

Los tres damnificados presentaron lesiones leves

Tras el episodio, los tres trabajadores de prensa denunciantes fueron examinados por la médica policial.

De acuerdo con la información oficial, se constataron lesiones de carácter leve.

El sindicado como autor de las agresiones se retiró del lugar a bordo de una motocicleta antes del arribo del personal policial.

Secuestraron una motocicleta vinculada a la investigación

A partir de las actuaciones iniciadas por el hecho, efectivos de la Comisaría Seccional 29° avanzaron con la investigación para localizar al sospechoso y determinar las circunstancias del episodio.

En ese contexto, los policías interceptaron una motocicleta que estaría vinculada al hecho.

Según lo informado, en ese momento el rodado era conducido por el hijo del sindicado como agresor.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la motocicleta fue secuestrada preventivamente y quedó incorporada a las actuaciones.

Alcaje se presentó acompañado por su abogado

Finalmente, durante este viernes 2 de octubre, Fernando Alcaje se presentó voluntariamente en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, acompañado por su abogado defensor.

Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial, donde se le notificó formalmente su detención por disposición de la Fiscalía.

El comerciante quedó alojado en la Comisaría Seccional 29° de Villa Mercedes.

La audiencia será este sábado

El próximo paso judicial será la audiencia de formulación de cargos, prevista para la mañana de este sábado 3 de octubre.

En esa instancia se conocerá formalmente la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la situación procesal del detenido.

Hasta que se produzca esa audiencia y se conozca la imputación formulada por la Fiscalía, corresponde evitar anticipar una calificación penal definitiva del episodio.