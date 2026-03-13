Detuvieron en El Trapiche a un hombre por una causa de delito contra la integridad sexual investigada en Villa Mercedes

Un hombre de 45 años fue detenido este jueves en la localidad de El Trapiche, en el departamento Pringles, en el marco de una investigación por delito contra la integridad sexual que se tramita en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, con la colaboración del Departamento de Investigaciones San Luis, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantía N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Operativo de localización

Según informaron fuentes policiales, en primera instancia los investigadores se presentaron en un domicilio de la ciudad de San Luis, donde tomaron conocimiento de que el individuo se encontraba trabajando en El Trapiche.

A partir de esa información, los efectivos se trasladaron hasta esa localidad turística del departamento Pringles, donde finalmente lograron localizar al sospechoso en un complejo ubicado sobre la ruta provincial 39.

Traslado a Villa Mercedes

Tras concretarse la detención, el hombre fue trasladado hacia la ciudad de Villa Mercedes, donde quedó alojado en una dependencia policial.

El detenido permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, que lleva adelante la investigación por averiguación de delito contra la integridad sexual.