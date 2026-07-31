Detuvieron en Jujuy al presunto autor de una amenaza de bomba contra la Embajada de Estados Unidos en Argentina

Un hombre de 35 años fue detenido en la provincia de Jujuy, acusado de realizar una amenaza de bomba contra la Embajada de los Estados Unidos de América, ubicada en el barrio porteño de Palermo. La investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y contó con asistencia técnica del FBI para identificar el origen del llamado.

En un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvieron a un hombre señalado como el presunto responsable de una amenaza de bomba contra la Embajada de los Estados Unidos, situada sobre la avenida Colombia al 4300, en el barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El episodio ocurrió el miércoles 29 de julio, cuando la sede diplomática recibió un llamado telefónico en el que un hombre aseguró que había colocado un artefacto explosivo en el edificio.

Ante la gravedad de la denuncia, la PFA activó de inmediato un operativo de seguridad en la zona y ordenó la evacuación preventiva de la embajada. Posteriormente, especialistas de la Superintendencia Federal de Bomberos inspeccionaron minuciosamente el lugar y descartaron la existencia de explosivos.

Investigación judicial y colaboración internacional

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 6, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N.º 12, encabezada por Gustavo Criscuolo, que encomendó la investigación al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA.

Durante la pesquisa, los investigadores realizaron diversas tareas de inteligencia y análisis técnico. Además, recibieron un informe elaborado por el FBI, que permitió avanzar sobre el abonado telefónico utilizado para efectuar la amenaza.

Las tareas de geolocalización condujeron a un domicilio ubicado sobre la calle Honduras al 100, en la ciudad de Perico, provincia de Jujuy, desde donde presuntamente se originó el llamado.

Allanamiento, detención y secuestro de un celular

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento que fue ejecutado de manera conjunta por personal de la DUIA y de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy de la PFA.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre argentino de 35 años, identificado como el presunto autor de la amenaza. Además, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a pericias.

El sospechoso quedó a disposición del juzgado interviniente, imputado por el delito de intimidación pública, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.