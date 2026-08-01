Día de la Pachamama: los rituales y ofrendas para agradecer a la Madre Tierra este 1° de agosto

Cada 1° de agosto, miles de personas en Argentina y otros países de la región honran a la Pachamama, la Madre Tierra, una de las tradiciones más representativas de los pueblos originarios andinos. La fecha simboliza el agradecimiento por los alimentos, el agua, la salud, el trabajo y todo lo que brinda la naturaleza, además de marcar el inicio de un nuevo ciclo de renovación espiritual y prosperidad.

Si bien el ritual más conocido es tomar caña con ruda en ayunas, la celebración incluye numerosas prácticas ancestrales destinadas a expresar gratitud, fortalecer el vínculo con la tierra y atraer bienestar para el año que comienza.

Las ofrendas para agradecer a la Pachamama

Uno de los actos más tradicionales consiste en realizar una ofrenda a la tierra. Más allá del valor material de los elementos elegidos, lo esencial es la intención con la que se ofrece el agradecimiento.

Entre las ofrendas más habituales se encuentran:

Semillas , símbolo de la vida y los nuevos comienzos.

, símbolo de la vida y los nuevos comienzos. Granos , representación de la abundancia y el alimento.

, representación de la abundancia y el alimento. Frutas , como agradecimiento por las cosechas.

, como agradecimiento por las cosechas. Pan , que simboliza el trabajo y el sustento del hogar.

, que simboliza el trabajo y el sustento del hogar. Agua , fuente de vida.

, fuente de vida. Vino , utilizado tradicionalmente para honrar a la Madre Tierra.

, utilizado tradicionalmente para honrar a la Madre Tierra. Alimentos naturales, provenientes de la tierra.

Cómo hacer una ofrenda sencilla en casa

Quienes deseen participar de esta tradición pueden realizar un ritual simple colocando una pequeña porción de los alimentos elegidos en una maceta, un jardín o cualquier espacio con tierra.

Luego, se recomienda dedicar unos minutos al silencio y expresar un agradecimiento por lo recibido durante el último año. Muchas personas acompañan este momento con palabras como:

“Gracias, Pachamama, por sostener mi vida y la de mi familia.”

Sahumar la casa para renovar las energías

Otra práctica muy difundida durante el Día de la Pachamama es el sahumo del hogar. Este ritual simboliza la limpieza de las energías acumuladas y la apertura de un nuevo ciclo relacionado con la salud, la abundancia y la prosperidad.

La tradición indica comenzar por la puerta principal y recorrer cada ambiente en el sentido de las agujas del reloj, mientras se expresa el deseo de dejar atrás las preocupaciones, los bloqueos y aquello que ya cumplió su etapa.

Hierbas y elementos más utilizados

Romero , para la limpieza energética y la fortaleza.

, para la limpieza energética y la fortaleza. Ruda , asociada con la protección.

, asociada con la protección. Lavanda , vinculada a la armonía y la paz.

, vinculada a la armonía y la paz. Salvia , símbolo de purificación.

, símbolo de purificación. Laurel , relacionado con el éxito y la prosperidad.

, relacionado con el éxito y la prosperidad. Cáscaras secas de naranja o limón , para atraer alegría y abundancia.

, para atraer alegría y abundancia. Canela en rama , asociada con el movimiento económico.

, asociada con el movimiento económico. Incienso o mirra, utilizados para elevar las intenciones.

Estos elementos suelen colocarse en pequeñas cantidades sobre un carbón vegetal encendido dentro de un sahumador resistente al calor. Al finalizar el recorrido, muchas personas agradecen por el hogar, la salud, los alimentos y las oportunidades recibidas.

Qué es la Corpachada y por qué es uno de los rituales más importantes

La Corpachada es una de las ceremonias más antiguas vinculadas al culto de la Pachamama. Consiste en abrir un pequeño pozo en la tierra, considerado simbólicamente la boca de la Madre Tierra, para depositar allí alimentos, semillas y bebidas como muestra de gratitud y como pedido de abundancia para el nuevo ciclo.

Qué se necesita para hacer una Corpachada

Un pequeño pozo en la tierra.

Semillas y granos .

y . Frutas u otros alimentos naturales.

u otros alimentos naturales. Pan o preparaciones caseras.

o preparaciones caseras. Agua .

. Vino o alguna bebida tradicional.

o alguna bebida tradicional. Una oración, un deseo o palabras de agradecimiento.

Antes de volver a cubrir el pozo, es habitual expresar un pedido o simplemente agradecer por todo lo recibido. El sentido de la Corpachada no radica en la cantidad de la ofrenda, sino en fortalecer el vínculo con la naturaleza y devolver, de manera simbólica, una parte de todo lo que la tierra brinda cada día.