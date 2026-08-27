Día de la Radiodifusión: Argentina celebra 106 años de una historia que comenzó con los “Locos de la Azotea”

Cada 27 de agosto, Argentina celebra el Día de la Radiodifusión en homenaje a la histórica transmisión realizada en 1920 desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. En 2026 se cumplen 106 años de aquella emisión que dio inicio a una historia marcada por la información, el entretenimiento y la compañía.

Una noche que hizo historia

El 27 de agosto de 1920, cuatro jóvenes apasionados por la tecnología y las ondas hertzianas concretaron una experiencia que parecía impensada para la época.

Enrique Telémaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza instalaron un rudimentario equipo transmisor en la terraza del Teatro Coliseo, en la Ciudad de Buenos Aires, y realizaron la primera transmisión radiofónica de la Argentina.

Con el tiempo, los cuatro pasarían a la historia como los “Locos de la Azotea”, apodo que surgió de sus experimentos con antenas, equipos y transmisores en terrazas y techos.

Aquella noche, cerca de las 21, pusieron al aire la ópera “Parsifal”, de Richard Wagner. Susini fue quien realizó la presentación que dio comienzo a la histórica emisión.

La transmisión alcanzó a un público muy reducido debido a la escasez de receptores, pero significó el punto de partida de una transformación profunda en la comunicación argentina.

De una terraza a los hogares de todo el país

De aquella experiencia surgió Radio Argentina, vinculada a la Sociedad Argentina de Broadcasting, considerada una de las iniciativas pioneras de la radiodifusión regular en el país.

Con el paso de las décadas, nuevas emisoras comenzaron a multiplicarse y la radio pasó a formar parte de la vida cotidiana de millones de argentinos.

Noticias, música, deportes, radioteatros, humor y entretenimiento comenzaron a viajar por el aire hasta llegar a hogares, comercios, automóviles y lugares de trabajo.

La radio se convirtió así en mucho más que una innovación tecnológica: fue construyendo un vínculo cotidiano con sus oyentes.

Un medio que aprendió a reinventarse

La llegada de la televisión, Internet y posteriormente las redes sociales transformaron profundamente el consumo de contenidos. Sin embargo, la radio logró adaptarse a cada una de esas etapas.

Hoy convive con transmisiones online, podcasts, redes sociales y plataformas digitales, ampliando sus posibilidades de llegada.

La tecnología cambió, pero una característica permanece: la cercanía.

Una voz puede acompañar durante una jornada laboral, un viaje, una madrugada o mientras se realizan las tareas cotidianas. También puede informar en tiempo real, transmitir emociones y generar una conexión que trasciende la distancia.

El reconocimiento oficial de la fecha

La histórica transmisión tuvo lugar en 1920, pero el Día de la Radiodifusión Argentina fue establecido oficialmente varias décadas después.

En 1968, la Sociedad Argentina de Locutores impulsó un homenaje a los pioneros en el Teatro Coliseo y colocó una placa conmemorativa.

Dos años más tarde, en 1970, el 27 de agosto quedó establecido oficialmente como el Día de la Radiodifusión Argentina.

106 años de voces al aire

En este 2026, la radio argentina cumple 106 años desde aquella primera transmisión.

Desde los equipos rudimentarios instalados en una azotea hasta los estudios digitales y las transmisiones que hoy pueden escucharse desde un teléfono celular, el medio atravesó generaciones y transformaciones tecnológicas.

Pero su esencia permanece.

Una voz, una canción, una noticia o una conversación pueden seguir generando ese vínculo particular entre quien está frente al micrófono y quien escucha del otro lado.

La radio cambió de plataformas, pero no perdió su capacidad de llegar, acompañar y emocionar.