Día del Agricultor: por qué se celebra cada 8 de septiembre en Argentina

Cada 8 de septiembre, Argentina conmemora el Día del Agricultor, una jornada que reconoce el aporte de quienes trabajan la tierra y recuerda el origen de una de las actividades fundamentales para el desarrollo económico y productivo nacional.

La celebración del Día del Agricultor tiene su origen en un acontecimiento clave de la historia productiva argentina: la fundación de la primera colonia agrícola organizada del país.

La fecha fue establecida mediante el Decreto Nº 23.317, firmado el 28 de agosto de 1944, en homenaje a la creación de la colonia agrícola de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, ocurrida en 1856.

Esperanza y el comienzo de una nueva etapa agrícola

De acuerdo con antecedentes difundidos por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la colonia de Esperanza fue uno de los primeros grandes proyectos destinados a impulsar la producción agrícola mediante la llegada de familias inmigrantes.

El emprendimiento surgió a partir de un acuerdo entre Aarón Castellanos y Manuel Leiva, representante del gobernador santafesino Domingo Crespo.

El proyecto permitió que familias provenientes de distintos países europeos accedieran a tierras para desarrollar actividades agrícolas.

Cada grupo familiar recibía una parcela de terreno junto con animales, un rancho y semillas, elementos necesarios para comenzar a trabajar y producir.

Como parte del acuerdo, durante los primeros cinco años debían entregar un tercio de las cosechas obtenidas. Luego, las condiciones podían permitir que los agricultores accedieran a la propiedad de las tierras.

El aporte de los inmigrantes al desarrollo productivo

La mayoría de las familias que llegaron a la colonia de Esperanza procedían de Suiza. También participaron inmigrantes de origen alemán, belga y luxemburgués, mientras que posteriormente se incorporaron familias italianas.

La experiencia de Esperanza marcó un punto de partida para la creación de nuevas colonias agrícolas en distintas regiones del país.

El proceso contribuyó a ampliar la superficie cultivada y consolidó a la agricultura como una actividad central para la economía argentina.

Con el paso de las décadas, el sector agropecuario adquirió además un papel fundamental en las exportaciones, el empleo y el desarrollo de numerosas comunidades del interior del país.

Por ese motivo, cada 8 de septiembre el país reconoce la tarea de los agricultores y el valor de una actividad que forma parte de la historia económica y productiva de Argentina.