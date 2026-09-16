Día del Almacenero: por qué se celebra cada 16 de septiembre en Argentina

Cada 16 de septiembre se celebra en la Argentina el Día del Almacenero, una jornada destinada a reconocer a quienes, durante generaciones, estuvieron detrás del mostrador de los tradicionales almacenes de barrio.

Mucho más que espacios destinados a la compra de alimentos y productos esenciales, estos comercios se convirtieron en puntos de encuentro entre vecinos, lugares donde se construyeron vínculos y que, con el paso del tiempo, pasaron a formar parte de la identidad de ciudades y localidades de todo el país.

Por qué el Día del Almacenero se celebra el 16 de septiembre

La fecha no conmemora un acontecimiento histórico puntual. Fue establecida por entidades representativas del sector con el objetivo de reconocer la tarea de los almaceneros y su aporte a la comunidad.

Durante varios años, la celebración se realizaba el tercer jueves de septiembre. Posteriormente, la fecha quedó establecida de manera definitiva el 16 de septiembre.

En este marco, la Federación de Asociaciones de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA) también impulsó la difusión del Día Nacional del Almacenero de Barrio, con el propósito de poner en valor el trabajo de quienes sostienen estos comercios, muchas veces como emprendimientos familiares.

Los almacenes y su lugar en la historia argentina

Los almacenes de barrio comenzaron a multiplicarse con fuerza durante las primeras décadas del siglo XX, en un contexto marcado por las grandes corrientes migratorias que llegaron a la Argentina.

Numerosos inmigrantes, especialmente españoles e italianos, encontraron en estos pequeños comercios una alternativa para incorporarse a la actividad económica y, al mismo tiempo, establecer vínculos con los vecinos de los barrios donde se radicaban.

Con el paso de las décadas, el almacén se convirtió en una parte habitual de la vida cotidiana. Allí se adquirían alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos básicos, pero también se intercambiaban noticias, conversaciones y experiencias.

En muchos barrios, el almacenero llegó a conocer a varias generaciones de una misma familia. Esa cercanía convirtió al comercio en un espacio que trascendía la actividad comercial y adquiría una dimensión social y comunitaria.

Una tradición que permanece

Aunque los hábitos de consumo cambiaron y aparecieron supermercados, grandes cadenas y nuevas modalidades de compra, los almacenes de barrio continúan teniendo un lugar particular en numerosas comunidades argentinas.

El Día del Almacenero representa así una oportunidad para reconocer una actividad vinculada con el trabajo familiar, la atención personalizada y una tradición comercial que forma parte de la historia cotidiana del país.