Día del Animal en Argentina: por qué se celebra el 29 de abril y cuál es su significado

Foto: Bruce y Coco en un día soleado de Villa Mercedes

Cada 29 de abril, Argentina conmemora el Día del Animal, una fecha que invita a reflexionar sobre el respeto, el cuidado y los derechos de todas las especies. A diferencia de otros países —donde la celebración se realiza en octubre—, en el país tiene un origen histórico particular vinculado a una figura clave en la defensa animal.

El origen del Día del Animal en Argentina

La fecha fue establecida en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, abogado y referente fundamental en la promoción de los derechos de los animales. Fue presidente de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales y uno de los principales impulsores de la Ley Nacional de Protección de Animales (N.º 2786), promulgada en 1891.

Su trabajo marcó un punto de inflexión en la forma en que la sociedad argentina comenzó a considerar el trato hacia los animales, instalando el debate sobre el bienestar y la protección legal de las distintas especies.

El 29 de abril fue elegido como fecha conmemorativa en recuerdo de su fallecimiento, ocurrido en 1926. Desde entonces, se consolidó como una jornada de reflexión y concientización.

Una fecha para reflexionar y generar conciencia

El Día del Animal no solo rinde homenaje a quienes impulsaron la protección de las especies, sino que también promueve prácticas responsables como la adopción, la tenencia consciente y el rechazo al maltrato animal.

En la actualidad, la efeméride cobra mayor relevancia en un contexto donde crecen las campañas de concientización, el rescate de animales en situación de abandono y el debate social sobre sus derechos.

Así, cada 29 de abril se renueva el llamado a construir una relación más respetuosa entre las personas y el resto de los seres vivos, entendiendo que el bienestar animal es también una responsabilidad colectiva.