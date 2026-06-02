Día del Bombero Voluntario en Argentina: por qué se celebra cada 2 de junio y cuál es el origen de esta fecha histórica

Este 2 de junio se celebra el Día del Bombero Voluntario en Argentina, una jornada dedicada a reconocer la labor de miles de hombres y mujeres que trabajan de manera desinteresada para proteger a la comunidad ante incendios, accidentes, inundaciones y otras emergencias.

La fecha recuerda un hecho histórico ocurrido en 1884, cuando un grupo de vecinos del barrio de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, se organizó para combatir un incendio de grandes dimensiones que amenazaba con destruir viviendas construidas con madera proveniente de los astilleros de la zona.

El origen del Día del Bombero Voluntario

La historia se remonta al 2 de junio de 1884, cuando un incendio puso en riesgo un conventillo del tradicional barrio porteño de La Boca. Ante la ausencia de un sistema organizado de respuesta, los vecinos actuaron de manera espontánea para evitar una tragedia mayor.

Entre ellos se encontraba Tomás Liberti, inmigrante italiano que, junto a su hijo Oreste Liberti y otros residentes del barrio, impulsó una cadena humana para combatir las llamas. Aquella acción solidaria dio origen al primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Argentina, considerado el punto de partida del sistema voluntario que hoy funciona en todo el territorio nacional.

Entre los pioneros que participaron de aquella iniciativa también se encontraban Lázaro Paglieti, Andrés Benvenutto, José Ragoza, Ángel Descalzo, Luis Paolinelli, Santiago Ferro, Romeo Scotti y Esteban Denegri.

El lema elegido por aquellos primeros voluntarios, “Querer es poder”, continúa siendo una de las frases más representativas de la institución.

Más de 58.000 bomberos voluntarios en todo el país

Actualmente, el sistema de Bomberos Voluntarios de Argentina está integrado por más de 1.100 asociaciones distribuidas en distintas provincias y localidades.

Según datos institucionales, más de 58.000 personas forman parte de este servicio esencial, entre ellas aproximadamente 15.000 mujeres y 43.000 varones. Sus integrantes cumplen funciones como brigadistas, conductores, operadores de radio, rescatistas, socorristas y responsables de coordinación de emergencias.

Su trabajo resulta fundamental tanto en grandes centros urbanos como en pequeñas localidades y zonas rurales, donde muchas veces representan la primera respuesta ante situaciones críticas.

Una vocación de servicio que trasciende fronteras

La labor de los bomberos voluntarios se caracteriza por el compromiso y la solidaridad. En numerosos casos, el servicio se presta sin remuneración económica, impulsado exclusivamente por la vocación de ayudar al prójimo.

A lo largo del año intervienen en incendios estructurales y forestales, accidentes de tránsito, rescates, inundaciones, tormentas y múltiples emergencias que requieren una respuesta inmediata.

Cada vez que suena una sirena, miles de voluntarios dejan sus actividades cotidianas para acudir al llamado de la comunidad.

Cómo se conmemora el Día del Bombero Voluntario

Cada 2 de junio, los cuarteles de todo el país realizan actos protocolares, desfiles, homenajes y reconocimientos destinados a destacar la trayectoria y el compromiso de quienes integran el sistema.

La fecha también invita a reflexionar sobre la importancia de una institución que, desde hace más de un siglo, sostiene una de las expresiones más valiosas del servicio comunitario en Argentina.

A 142 años de aquella histórica jornada en La Boca, el reconocimiento permanece vigente para quienes eligen estar presentes cuando más se los necesita.