Día del Himno Nacional Argentino: por qué se conmemora cada 11 de mayo

Cada 11 de mayo, la Argentina celebra el Día del Himno Nacional Argentino, una jornada dedicada a recordar la aprobación oficial de una de las máximas expresiones patrióticas del país.

La fecha remite al año 1813, cuando la Asamblea General Constituyente, conocida históricamente como la Asamblea del Año XIII, aprobó la canción patriótica compuesta por Vicente López y Planes y musicalizada por Blas Parera.

El Himno Nacional Argentino forma parte de los símbolos patrios junto a la Bandera Nacional y el Escudo Nacional, y representa los valores de independencia, libertad y soberanía del país.

Un símbolo histórico de la identidad argentina

La versión original del himno tenía una fuerte impronta vinculada al contexto político y militar de la época, marcado por las luchas por la independencia frente a la corona española.

Con el paso del tiempo, la letra fue adaptándose y acortándose hasta llegar a la versión oficial que se interpreta actualmente en actos escolares, eventos deportivos, ceremonias oficiales y fechas patrias.

La obra fue reconocida oficialmente como “Himno Nacional Argentino” en 1847 y continúa siendo uno de los emblemas más representativos de la historia argentina.

Cómo nació el Himno Nacional Argentino

La letra fue escrita por el abogado y político Vicente López y Planes, mientras que la música estuvo a cargo del compositor español Blas Parera, radicado en el territorio argentino durante el proceso independentista.

Según registros históricos, la primera interpretación pública del himno se realizó en una vivienda de la ciudad de Buenos Aires, en un contexto marcado por el fervor revolucionario posterior a la Revolución de Mayo.

Actualmente, el Himno Nacional Argentino se interpreta en escuelas, instituciones públicas y eventos oficiales de todo el país como parte de las celebraciones patrias y actos conmemorativos.