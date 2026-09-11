Día del Maestro: por qué se celebra este viernes 11 de septiembre en Argentina

El Día del Maestro se celebra cada 11 de septiembre en Argentina en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras centrales de la historia de la educación nacional.

La fecha recuerda el fallecimiento de Sarmiento, ocurrido el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. Por su trayectoria como educador, escritor, periodista y expresidente de la Nación, fue reconocido históricamente como el “Padre del aula”.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre?

La elección del 11 de septiembre está directamente relacionada con la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció en Paraguay en 1888, a los 77 años.

Sarmiento tuvo un papel destacado en la promoción de la educación pública y en el desarrollo del sistema educativo argentino. Durante su trayectoria impulsó la creación de escuelas y promovió la formación de docentes, con la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo del país.

Además de su labor educativa, fue presidente de la Argentina entre 1868 y 1874, gobernador de San Juan, senador, escritor y periodista.

Su figura quedó estrechamente vinculada con la educación argentina y, con el paso del tiempo, el 11 de septiembre se convirtió en una jornada destinada a reconocer a quienes ejercen la docencia.

Un homenaje a todos los docentes

El Día del Maestro no se limita a recordar la figura de Sarmiento. La fecha también busca poner en valor el trabajo cotidiano de los docentes, quienes cumplen un papel fundamental en la formación de niños, adolescentes y jóvenes.

Cada 11 de septiembre, las comunidades educativas de todo el país realizan actos y distintas actividades para reconocer la tarea de quienes enseñan y acompañan los procesos de aprendizaje.

En este viernes 11 de septiembre, el homenaje vuelve a poner en el centro a los maestros y maestras que, desde las aulas, continúan construyendo cada día una parte fundamental del futuro de la sociedad.