Día Internacional de la Música: por qué se celebra el 1 de octubre

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Música, una jornada que pone en primer plano el valor de esta expresión artística y su lugar en la vida de las comunidades.

La conmemoración fue impulsada por el Consejo Internacional de la Música y tuvo su primera edición en 1975, a partir de una resolución adoptada en su Asamblea General de 1973, en Lausana, Suiza. El violinista Yehudi Menuhin, entonces presidente de la organización, fue uno de sus principales promotores.

La propuesta nació con el propósito de acercar la música a todos los sectores de la sociedad y favorecer el intercambio cultural, la paz y la amistad entre los pueblos.

Una celebración que abarca todas las expresiones

La fecha invita a reconocer la diversidad musical: desde las tradiciones populares hasta las composiciones académicas, pasando por el rock, el tango, el folclore, el jazz y los sonidos contemporáneos.

También ofrece una oportunidad para mirar el trabajo que existe detrás de cada interpretación. Compositores, cantantes, instrumentistas, docentes y equipos técnicos forman parte de una actividad que requiere aprendizaje, ensayo y espacios donde compartir las creaciones.

En cada comunidad, esa tarea puede tomar formas diferentes: una banda que prepara su primer recital, un coro que reúne a distintas generaciones o una clase donde alguien descubre un instrumento.

Escuchar, participar y acompañar

La celebración puede ser una ocasión para conocer artistas, asistir a una presentación, compartir una canción o acercarse a propuestas de formación musical.

Acompañar a los músicos locales también permite valorar las expresiones culturales que se construyen cerca: en salas de ensayo, escuelas, escenarios y encuentros barriales.

Este 1 de octubre, la invitación es a escuchar con atención y a reconocer tanto las canciones que forman parte de nuestra historia como a las personas que las hacen posibles.