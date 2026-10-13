Día Mundial de la Trombosis: qué es y por qué se conmemora el 13 de octubre

La trombosis es una enfermedad vinculada con la formación de coágulos de sangre que pueden obstruir venas o arterias. Cada 13 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Trombosis para aumentar el conocimiento sobre sus riesgos, síntomas y la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportunos.

La fecha fue elegida en coincidencia con el nacimiento de Rudolf Virchow, el médico que descubrió y describió la patología de la trombosis, contribuyendo a que pudiera ser comprendida y reconocida.

Cuáles son los objetivos de la jornada

La conmemoración busca destacar las consecuencias graves de la enfermedad, sus niveles de morbilidad y mortalidad, y la necesidad de implementar acciones orientadas a su prevención y detección temprana.

También procura que la población pueda reconocer los signos, síntomas y factores de riesgo, especialmente los relacionados con la trombosis venosa, señalada como la principal causante de la embolia pulmonar.

Entre los objetivos de la jornada se encuentra incentivar el diálogo con profesionales de la salud, promover los controles médicos y reclamar mayores inversiones en investigación y tratamientos. Además, se busca que los sistemas sanitarios garanticen una atención adecuada y que más organizaciones participen en tareas de educación y concientización.

Qué es la trombosis

La trombosis consiste en la formación de un coágulo de sangre que obstruye una vena o una arteria. Esa obstrucción puede generar distintas complicaciones, entre ellas un infarto o una enfermedad cardiovascular.

La fecha internacional procura que la población conozca la enfermedad y consulte con profesionales de la salud ante posibles síntomas o factores de riesgo, con el objetivo de favorecer una detección temprana.

Con información de: 25digital.com.ar