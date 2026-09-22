Dictaron prisión preventiva para uno de los investigados por presunta asociación ilícita

La Justicia de San Luis ordenó dos meses de prisión preventiva para uno de los investigados en la causa que involucra, entre otros, a Anabela Lucero y al diputado provincial Joaquín Beltrán por presuntos delitos contra la Administración Pública.

La resolución fue adoptada durante una audiencia de vencimiento de detención realizada con la intervención del Juzgado de Garantía N.º 4, a cargo del juez Santiago Ortiz, y de la Fiscalía de Instrucción N.º 3, encabezada por el fiscal José Olguín.

El magistrado dispuso que Becher Domingo Cristian Hedel, de 34 años, permanezca detenido preventivamente durante dos meses. En consecuencia, el investigado deberá cumplir la medida en el Servicio Penitenciario Provincial.

La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no implica una declaración de culpabilidad. Su aplicación busca garantizar el normal desarrollo del proceso mientras avanza la investigación judicial.

Otro investigado continuará en libertad

Durante la misma jornada se realizó una audiencia vinculada con Diego Torres, otro de los investigados en el expediente.

En su caso, la Justicia resolvió que continúe sometido al proceso bajo el régimen de libertad ambulatoria, sujeto a las condiciones establecidas durante la audiencia.

La causa fue caratulada como “Av. Asociación Ilícita, Defraudación a la Administración Pública y/o Delitos contra la Administración Pública – Anabela Lucero, Joaquín Beltrán y otros”.

La investigación continúa y procura determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas en los presuntos hechos. Hasta que exista una sentencia firme, todos los investigados se encuentran amparados por el principio de inocencia.