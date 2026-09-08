Diego “El Gaucho” Funes recibió una condena por una causa de drogas previa a la “Megacausa” de Villa Mercedes

La Justicia Federal de San Luis condenó a Diego “El Gaucho” Funes a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por un expediente iniciado en 2021. El fallo se conoció mientras permanece detenido y espera el juicio por la denominada “Megacausa”, en la que está acusado de liderar una organización dedicada a la comercialización de cocaína en Villa Mercedes.

Una causa iniciada en 2021

La nueva condena de Diego “El Gaucho” Funes corresponde a un procedimiento realizado el 22 de marzo de 2021, cuando efectivos policiales allanaron una vivienda vinculada al acusado y encontraron marihuana, cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En total, se secuestraron 97,835 gramos de marihuana distribuidos en 85 envoltorios y 0,28 gramos de cocaína. También fueron incautados $66.340 en la vivienda y otros $610 dentro de un Ford Focus, además de una agenda hallada en una Toyota Hilux y cinco celulares.

Funes explicó entonces que el dinero provenía de sus actividades como transportista y comisionista de hacienda.

El expediente fue resuelto mediante un juicio abreviado, acordado entre la Fiscalía Federal, representada en esta instancia por el fiscal subrogante Cristian Rachid, y los cuatro imputados: Diego Funes, Matías Medina, Diego Medina y Néstor Medina.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, integrado de manera unipersonal por la jueza de Cámara María Carolina Pereira, dictó la sentencia el 24 de agosto de 2026.

La Justicia modificó la calificación de los hechos

La imputación original había sido por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, contemplado en el artículo 5, inciso “c”, de la Ley 23.737.

Sin embargo, durante la etapa de juicio las conductas fueron recalificadas como entrega o facilitación de estupefacientes a título gratuito y tenencia simple de estupefacientes.

La decisión se basó, entre otros elementos, en la consideración de que no existía certeza suficiente sobre una finalidad de lucro u onerosidad en las conductas investigadas. Por ello, se aplicó el principio in dubio pro reo, es decir, el beneficio de la duda.

El tribunal también valoró que las vigilancias realizadas entre octubre de 2020 y marzo de 2021 habían permitido detectar transacciones aisladas y que solamente se había identificado a un comprador.

Según la sentencia, en los allanamientos se encontraron cantidades de dinero nulas o muy reducidas, con excepción del domicilio de Funes. Además, se mencionaron indicios compatibles con consumo personal de estupefacientes en algunos de los domicilios registrados.

Como resultado, Funes, Matías Medina y Néstor Medina fueron considerados responsables de los delitos de entrega de estupefacientes a título gratuito y tenencia simple, en concurso real.

A Diego Medina se lo condenó como autor del delito de entrega de estupefacientes a título gratuito.

Las penas para los cuatro imputados

Diego Funes recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 15 unidades fijas. Del total se computaron un año, tres meses y 21 días que ya había cumplido en prisión preventiva.

En el caso de Matías Medina, la pena fue unificada con una condena anterior dictada el 30 de junio de 2026 por el Juzgado Federal de Garantías de Villa Mercedes. La sanción total quedó establecida en cinco años y seis meses de prisión efectiva y una multa de 45 unidades fijas.

Por su parte, Diego Medina recibió tres años de prisión en suspenso y una multa de 15 unidades fijas. También deberá cumplir reglas de conducta durante dos años, fijar domicilio, someterse al control del Instituto Provincial de Reinserción Social (IPRES) y realizar 90 horas de tareas comunitarias no remuneradas en el comedor-merendero “La Esperanza de los Niños”.

Néstor Medina recibió la misma pena de tres años de prisión en suspenso, con reglas de conducta similares.

Finalmente, el tribunal dispuso el decomiso y destrucción mediante incineración de los estupefacientes secuestrados durante los procedimientos.

Funes continúa detenido por la “Megacausa”

La condena corresponde a un expediente diferente de la investigación que mantiene detenido a Funes desde el 22 de mayo de 2025.

En la denominada “Megacausa”, Funes está procesado como presunto jefe de una organización dedicada a la comercialización de cocaína en Villa Mercedes. Junto a él aparece como otro de los principales acusados el dirigente sindical Juan Carlos Insúa, señalado por los investigadores como responsable del abastecimiento de la droga desde Buenos Aires y su ingreso a San Luis por la Ruta Nacional 7.

La investigación, llevada adelante por la Policía de San Luis bajo la órbita del Juzgado Federal de Villa Mercedes, derivó en la detención de alrededor de una veintena de personas.

De acuerdo con la acusación, la estructura habría comercializado cocaína principalmente en Villa Mercedes y también en distintos puntos del Valle del Conlara.

La Justicia sostiene que Funes e Insúa ocupaban posiciones de conducción dentro de estructuras criminales diferenciadas pero vinculadas. La causa se encuentra en una etapa avanzada, a la espera de que se complete el proceso para avanzar hacia el juicio oral.

Los acusados enfrentan cargos por tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometer los delitos. Esa figura contempla penas de 8 a 20 años de prisión.

Según la investigación, durante aproximadamente seis meses la organización habría generado ganancias estimadas en $90 millones semanales, lo que llevaría el cálculo a unos $360 millones mensuales y $2.160 millones durante ese período.

El entramado familiar investigado

Dentro de la “Megacausa”, los investigadores describieron además una estructura con fuerte presencia familiar alrededor de Funes.

Su esposa, Katherina Villega, aparece señalada como una de las personas encargadas del control y administración del dinero. Su madre, Rosana Oga, habría tenido un papel relevante en la administración de un lugar identificado en la investigación como “La quinta de las palmeras”, señalado como un punto utilizado para la guarda y fraccionamiento de la droga.

También fueron involucradas Romina Villega y Abigail Villega, a quienes los investigadores atribuyen diferentes funciones dentro de la distribución hacia los revendedores.

La causa también alcanzó a Ángel Funes, hermano de Diego, y a María del Carmen Olariaga, además de Richar David Villega, Paola Alejandra Alzaga, Rafael Fernández y Alan Leonel Fernández.

Según la investigación, la organización contaba con distintos niveles de distribución y puntos de venta en los barrios Eva Perón I y II de Villa Mercedes.

Los investigadores sostienen además que Funes habría ejercido control territorial sobre ese sector de la ciudad y que contaba con una red de revendedores que le permitía sostener la comercialización.

En ese marco, la investigación también puso bajo análisis el patrimonio atribuido a Funes, entre ellos camionetas 4×4, un campo con caballos y una quinta ubicada en las inmediaciones del Hipódromo de Villa Mercedes.

La nueva condena por hechos de 2021 se suma así a la situación judicial que enfrenta Funes, quien continúa privado de su libertad mientras avanza el expediente principal por la presunta organización dedicada al narcotráfico en Villa Mercedes.