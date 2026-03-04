Diplomatura en Inteligencia Artificial: abrirán inscripciones para docentes de San Luis con formación de la Universidad Austral

La Provincia de San Luis, a través del Ministerio de Educación, lanzó la convocatoria para participar en la Diplomatura en Inteligencia Artificial, una propuesta académica desarrollada junto a la Universidad Austral destinada a docentes del sistema educativo provincial.

La iniciativa apunta a incorporar herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la educación, con el objetivo de fortalecer la formación pedagógica en nuevas tecnologías y promover su integración en las aulas.

Inscripciones abiertas durante marzo

La inscripción estará habilitada desde las 9:00 de este martes 3 de marzo y permanecerá abierta hasta el viernes 20 de marzo inclusive.

Una vez completado el formulario, los postulantes recibirán un correo electrónico de confirmación luego de que la organización procese los datos enviados.

El enlace de inscripción se encuentra disponible dentro del sitio oficial del Ministerio de Educación de San Luis, en el apartado denominado “Diplomatura en IA”.

En ese mismo espacio, los interesados también pueden acceder a:

una guía de preguntas frecuentes

el plan de estudio completo

información detallada sobre la propuesta académica.

Modalidad virtual para docentes de toda la provincia

La diplomatura comenzará oficialmente el jueves 26 de marzo con un encuentro inicial híbrido, aunque el resto de la formación se desarrollará íntegramente bajo modalidad virtual.

Según explicaron desde el área educativa, este formato busca facilitar la participación de docentes de todas las regiones educativas de San Luis, evitando traslados y permitiendo que profesionales de distintos puntos de la provincia puedan capacitarse en igualdad de condiciones.

La propuesta forma parte de las estrategias provinciales orientadas a incorporar innovación tecnológica y herramientas de inteligencia artificial en el sistema educativo, una tendencia que crece a nivel global en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Dónde consultar más información

Para obtener más detalles o realizar consultas sobre la diplomatura, el Ministerio de Educación de San Luis habilitó los siguientes canales de contacto:

📧 Correo electrónico: innovacionyplaneamiento@gmail.com

☎ Teléfono: 4452000 – interno 3124

Desde la cartera educativa indicaron que toda la información oficial sobre la diplomatura, incluida la inscripción, se encuentra disponible en el portal institucional.