Diputado nacional denunciado ante el INADI por comentarios “discriminatorios y misóginos”

Este martes el diputado nacional del PRO por Neuquén Francisco Sánchez fue denunciado al Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) por sus comentarios en Twitter hacia una joven usuaria, a la que propuso sugirió como pareja para uno de sus hijos, para luego afirmar que le gustan las chicas “bonitas, inteligentes y de derecha”.

La secuencia comenzó después de que una joven usuaria mendocina de Twitter, que luego se supo que tiene 18 años y todavía está en la secundaria, escribiera “Díganme algo que necesiten”, a lo que el legislador PRO, que en Twitter se presenta como “»Profamilia, batallando por la Argentina grande, casado con María Inés, padre de cinco”, respondió: “Una nuera como vos para alguno de mis cinco hijos”.

Una nuera como vos para alguno de mis 5 hijos. — Francisco Sánchez 🇦🇷 (@fsancheznqn) June 7, 2021

Luego, ante la denuncia de otra tuitera lo cruzara afirmando que a todas les dice lo mismo, dando cuenta de que estos hechos no son aislados en la actividad del legislador en la red, Sánchez dobló la machista: “Solo a las bonitas, inteligentes y, por lo tanto, de derecha”. Un joven le sugirió ofrecerle “un par de camellos al padre”, dando cuenta de la objetualización y del sesgo comercial del intercambio, ante lo que el referente opositor neuquino, lejos de frenar su derrape, respondió explicando que las dotes “se ofrecen por privado”. No sólo confirmó su machismo sino también su ignorancia, ya que la práctica medieval de la dote era una cantidad de bienes que la familia de la esposa (no del esposo) debía aportar al matrimonio.

En cualquier caso, más allá de múltiples respuestas de cibernautas que lo cruzaron por sus dichos desubicados con una menor y le recomendaron que borre los tuits, el caso también derivó en una denuncia ante el Inadi, presentada por la Subsecretaría municipal de Mujeres de Neuquén, que también emitió un comunicado definiendo a los dichos de Sánchez como “discriminatorios y misóginos”. Desde el organismo añadieron: “No sorprende con su conducta machista, discriminadora y misógina, pero no por eso debemos acostumbrarnos y callar. ¿A quién representa? ¿Qué neuquino o neuquina comparte estos comentarios libidinosos hacía una joven de 18 años que aún está en la secundaria? Es sumamente injusto y doloroso que un representante por Neuquén se comporte de esta manera nefasta”.

Sánchez, de 47 años, es técnico superior en Recursos Humanos y fue cuestionado en varias ocasiones por impulsar proyectos tan polémicos como la propuesta de “flexibilización del uso domiciliario de armas” para los “ciudadanos decentes” como forma de “hacer frente a la inseguridad” ante “la ausencia del Estado”. También propuso una reforma del Código Penal para instaurar la pena de muerte para violadores y asesinos de menores de edad.

Tras el escándalo, el legislador aseguró que “no hizo nada malo” y minimizó el problema asegurando que se trataba de una broma: “Decir que fue algo desubicado y misógino me parece increíble; fue un chiste, nadie se ofendió”. Y agregó: “La gente con quien tengo cierto vínculo no se lo tomó a mal; sé quién soy y lo que digo. Con quienes interactué no se molestaron por lo que dije”. “No voy a disculparme, no hice nada malo, tengo la conciencia limpia y es por eso que actúo así”, concluyó.