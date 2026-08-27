Diputados aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II y el proyecto pasa al Senado

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, uno de los proyectos económicos impulsados por el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones y ahora deberá ser analizada por el Senado.

La aprobación representó el segundo avance legislativo de la jornada para el oficialismo, luego de que la Cámara baja también respaldara la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El proyecto modifica aspectos de la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal y apunta principalmente a ampliar el universo de contribuyentes que pueden acceder al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Qué cambia con la nueva Ley de Inocencia Fiscal

Uno de los principales cambios consiste en eliminar los límites de ingresos y patrimonio para ingresar al régimen simplificado. De aprobarse definitivamente, podrán optar por este mecanismo todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, independientemente de esos parámetros.

Hasta ahora, el esquema contemplaba como límites un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. La reforma elimina esos topes y, además, extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios previstos por el régimen.

Cuándo podrá intervenir ARCA

La iniciativa también modifica el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración jurada simplificada.

El nuevo criterio establece que existirá una discrepancia significativa cuando la revisión implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

A pesar de la flexibilización del régimen, el proyecto mantiene las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes considerados de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

Operaciones dentro del sistema financiero

Otro de los requisitos establece que quienes adhieran al régimen simplificado deberán realizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Durante el tratamiento parlamentario también se incorporó una reducción del 25% de las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El oficialismo sumó el respaldo de bloques aliados

La Libertad Avanza consiguió aprobar la iniciativa con el acompañamiento de legisladores del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, MID y Producción y Trabajo.

En contra se pronunciaron Unión por la Patria, la izquierda y legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, entre otros sectores.

Durante el debate, el oficialismo sostuvo que la reforma pretende generar una relación de mayor confianza entre el Estado y los contribuyentes y favorecer la incorporación al circuito formal de ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema.

Desde sectores opositores, en cambio, cuestionaron el alcance del régimen y advirtieron sobre una eventual reducción de la capacidad estatal para detectar maniobras de evasión fiscal.

Ahora deberá tratarlo el Senado

Con la media sanción de Diputados, el proyecto será girado al Senado de la Nación, donde deberá conseguir el respaldo necesario para convertirse en ley.

La votación cerró una jornada favorable para el Gobierno en la Cámara baja, ya que previamente había conseguido aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otra de las iniciativas económicas que forman parte de la agenda legislativa del Ejecutivo.