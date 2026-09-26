Diputados debatirá el proyecto del Gobierno sobre Malvinas: la oposición advierte que es un “caballo de Troya”

La Cámara de Diputados comenzará a tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el gobierno de Javier Milei. La reunión conjunta de las tres comisiones está prevista para el miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 12.

La iniciativa propone endurecer las sanciones para quienes realicen actividades económicas sin autorización argentina en las Islas Malvinas y otros territorios y espacios marítimos del Atlántico Sur reclamados por la Argentina. También plantea cambios en la organización de la seguridad y la defensa nacional.

Este último punto concentra los cuestionamientos opositores. El diputado nacional Agustín Rossi, de Unión por la Patria y exministro de Defensa, calificó el proyecto como un “caballo de Troya”. Según sostuvo, la propuesta incorpora reformas que exceden la cuestión Malvinas y podrían afectar garantías individuales y facultades de otros poderes del Estado.

El Poder Ejecutivo presentó el expediente 0010-PE-2026 el 17 de septiembre. La reunión del miércoles abrirá su análisis parlamentario: el texto todavía debe completar el trámite legislativo para convertirse en ley.

Fuentes: Agenda parlamentaria de Diputados, expediente 0010-PE-2026 y declaraciones de Agustín Rossi.