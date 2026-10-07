Diputados dio media sanción al Plan Maestro del Agua en San Luis

La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción al Plan Maestro del agua 2025-2035, una iniciativa que busca planificar el uso y la administración del recurso hídrico durante los próximos diez años. El proyecto fue aprobado por mayoría, con 24 votos a favor y 11 en contra, y ahora deberá ser tratado por el Senado.

La propuesta fue enviada a la Legislatura por el gobernador Claudio Poggi y apunta a acompañar el crecimiento poblacional y productivo de la provincia. La diputada Eugenia Gallardo fue la encargada de fundamentarla durante la sesión.

“Es un proyecto de gestión que traza un rumbo hacia el futuro de la provincia de San Luis respecto de un recurso que se agota, un recurso fundamental y estratégico para el crecimiento y el desarrollo de la provincia”, expresó Gallardo.

La legisladora sostuvo que la planificación permitirá aportar seguridad jurídica, previsibilidad, transparencia y continuidad, además de brindar información a las empresas que proyecten inversiones vinculadas con la disponibilidad y el uso del recurso hídrico.

Un plan elaborado con participación territorial

El Plan Maestro fue elaborado con el aporte técnico del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Durante el proceso se realizaron 65 encuentros territoriales, más de 200 entrevistas y talleres participativos.

En la elaboración intervinieron municipios y organismos como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Según explicó Gallardo, el diagnóstico inicial contempló las precipitaciones, el agua almacenada en los embalses, los recursos subterráneos y la demanda para consumo doméstico, ganadero, agrícola e industrial. “Sabemos que el 20% de este consumo es poblacional y que el 80% del consumo va a fines productivos”, señaló.

Infraestructura y líneas de acción

La diputada destacó que San Luis tiene un clima árido y semiárido y detalló que la provincia cuenta con 20 diques, con una capacidad conjunta de 470 hectómetros cúbicos; 4.400 kilómetros de acueductos y 700 kilómetros de canales.

Entre las necesidades identificadas figuran el mantenimiento de la infraestructura, la incorporación de instrumentos para medir la entrada y salida de agua y un mayor control de las perforaciones y los consumos.

El proyecto organiza las acciones en cuatro líneas: garantizar el abastecimiento para las comunidades urbanas; promover el uso sostenible de los recursos superficiales y subterráneos para la producción; proteger las cuencas; y fortalecer la gestión hídrica.

Entre las medidas previstas se encuentra la modernización de los sistemas de canales de los consorcios Quines-Candelaria y Renca-Santa Rosa. También se plantea actualizar cada cinco años los estudios sobre la profundidad y la capacidad de almacenamiento de los embalses.

Durante la elaboración del plan, el Gobierno provincial avanzó con la compra de equipamiento y la incorporación de herramientas de medición. En ese marco, instaló once nuevas estaciones pluviográficas en coordinación con la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), para medir las precipitaciones y mejorar la gestión operativa de los embalses.

La relación con la reforma constitucional

La iniciativa se vincula con el proyecto de reforma constitucional impulsado por el gobernador Poggi, que propone jerarquizar el agua como derecho humano y recurso estratégico.

Según el material difundido, esa administración quedaría a cargo de un funcionario técnico con acreditada idoneidad, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y con un mandato de cinco años.