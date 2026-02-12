Diputados: el oficialismo consiguió quórum y avanza el debate por la baja de la edad de imputabilidad

El oficialismo logró reunir quórum en la Cámara de Diputados y avanzará con el debate por la baja de la edad de imputabilidad, una de las iniciativas más sensibles del temario legislativo. Desde La Libertad Avanza (LLA) sostienen que cuentan con el respaldo necesario para aprobar el proyecto en el recinto.

La sesión se desarrolla en un clima de fuerte polarización política, con el acompañamiento de bloques aliados como la UCR, el PRO, el MID y sectores provinciales, mientras que el interbloque peronista ya anticipó su rechazo.

Qué propone el proyecto

La iniciativa impulsa la modificación del régimen penal juvenil vigente y propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos.

Según argumentan desde el oficialismo, la reforma busca actualizar el sistema frente a nuevas modalidades delictivas y dotar al Estado de herramientas para intervenir en casos protagonizados por menores en hechos graves.

Además, el proyecto contempla un esquema específico de abordaje judicial y socioeducativo para adolescentes, con la promesa de combinar sanción penal y medidas de reinserción.

Posturas enfrentadas en el Congreso

Desde La Libertad Avanza, sostienen que la baja de la edad de imputabilidad responde a una demanda social vinculada a la seguridad y aseguran que la reforma permitirá actuar con mayor eficacia ante delitos graves cometidos por menores.

En cambio, legisladores del peronismo y bloques de izquierda advierten que la propuesta podría vulnerar principios del sistema de protección integral de derechos de niños y adolescentes. También cuestionan que la discusión se centre exclusivamente en la edad y no en políticas preventivas, educativas y sociales.

Organismos especializados en niñez y derechos humanos siguen de cerca el tratamiento parlamentario y anticipan un debate técnico y jurídico de alto impacto.

Un debate con antecedentes

La discusión sobre la edad de imputabilidad no es nueva en la Argentina. El régimen actual establece la responsabilidad penal a partir de los 16 años, aunque en los últimos años distintos gobiernos intentaron reformarlo sin lograr consenso legislativo.

Con el quórum garantizado, el oficialismo apuesta a avanzar en la votación en las próximas horas. El resultado marcará un punto clave en la agenda parlamentaria del Gobierno de Javier Milei.