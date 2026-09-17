Disturbios tras San Martín-Alianza en Villa Mercedes: dos heridos, un demorado y vehículos dañados

Un partido de fútbol disputado durante la noche del miércoles 16 de septiembre en el estadio Félix Luis Ramos, perteneciente al Club Atlético Colegiales, terminó con enfrentamientos, personas lesionadas, daños materiales y un hombre demorado.

Según el parte elaborado por la Comisaría Seccional Novena, los disturbios se produjeron durante y después del encuentro entre San Martín y Alianza Fútbol Club, disputado en la ciudad de Villa Mercedes.

Los primeros incidentes ocurrieron dentro del estadio

El partido comenzó alrededor de las 20:00. Poco después, la Policía recibió un aviso por incidentes dentro de las instalaciones deportivas.

Un trabajador de la empresa encargada de la seguridad privada manifestó que fue empujado por varias personas mientras intentaba resguardar a un menor de edad. De acuerdo con su declaración, los involucrados pretendían ingresar al campo de juego sin contar con sus respectivas entradas.

Una mujer vinculada con la dirigencia del club también denunció haber sufrido empujones durante los primeros incidentes. Ante esta situación, intervino el personal policial presente en el estadio y se identificó a los trabajadores encargados de la seguridad del evento.

Nuevos enfrentamientos durante la desconcentración

Una vez finalizado el partido, efectivos policiales fueron enviados a la zona de las calles Corrientes e Italia para colaborar con la desconcentración de los simpatizantes.

Durante el operativo volvieron a producirse enfrentamientos. Como consecuencia de la intervención, un hombre de 46 años, identificado por sus iniciales como M.A.D., fue demorado y quedó a disposición de la Justicia.

Familiares del hombre se presentaron posteriormente en la Comisaría Novena para conocer su situación procesal. Según el informe oficial, llegaron alterados, aunque finalmente fueron calmados por los efectivos.

Un policía y un simpatizante resultaron heridos

Como consecuencia de los disturbios, un efectivo perteneciente al DRIM resultó lesionado.

Las actuaciones policiales también mencionan un incidente protagonizado por un joven de 21 años, quien habría increpado al personal que intervenía en el lugar.

Por otra parte, un simpatizante de Alianza, de 33 años, fue asistido en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón debido a un corte en la cabeza. El hombre manifestó que no deseaba promover una denuncia penal por lo ocurrido.

Dos vehículos fueron alcanzados por piedras

El parte policial indica que integrantes de ambas parcialidades arrojaron piedras durante los enfrentamientos, provocando daños en vehículos estacionados en las inmediaciones del estadio.

Entre los rodados afectados se encuentran una camioneta Volkswagen Amarok y un Chevrolet Onix.

Uno de los propietarios anticipó que presentaría un escrito en sede policial, mientras que otra de las personas damnificadas expresó que no iniciaría acciones penales.

Las imágenes recibidas por la redacción de Villa Mercedes Info muestran parte de los incidentes registrados en el exterior del estadio, sobre la calle San Luis, donde también se observaron corridas y lanzamiento de objetos.

Interviene la Fiscalía de Instrucción N.º 4

Las autoridades policiales informaron lo sucedido a la fiscal adjunta Laura Parisi, integrante de la Fiscalía de Instrucción N.º 4, a cargo del fiscal Leandro Estrada.

La causa fue caratulada inicialmente como “denuncias, resistencia y atentado a la autoridad agravado”.

La Fiscalía deberá analizar las actuaciones, determinar las responsabilidades individuales y resolver la situación procesal del hombre demorado.

Las circunstancias en las que se produjeron las lesiones, los daños en los vehículos y los enfrentamientos continúan bajo investigación judicial.