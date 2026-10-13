DNI: instan a renovar los documentos de chicos de 5 a 8 años y adolescentes de 14

El DNI de niños de entre 5 y 8 años y adolescentes que cumplieron 14 debe ser actualizado en la provincia de San Luis. El Registro Civil informó que hay 68 oficinas habilitadas para realizar el trámite.

El director del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, Guillermo Valdevenitez, instó a las familias a acercarse a cualquiera de las dependencias disponibles. Según explicó, la actualización incluye principalmente la fotografía, la firma y las huellas digitales.

Los menores deben concurrir acompañados por un tutor, debido a que sus datos ya se encuentran registrados en el sistema del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). En el caso de los chicos nacidos en otra provincia, el funcionario recomendó llevar la partida de nacimiento.

Cuánto cuesta y cuánto demora el trámite

El trámite normal tiene un costo de $10.000 y el nuevo documento demora entre 20 y 30 días. La opción exprés cuesta $26.000 y reduce el tiempo de espera a entre cinco y siete días hábiles.

Valdevenitez también recordó que el DNI que se tramita a los 14 años tiene una vigencia de 15 años. La actualización puede ser necesaria para realizar trámites bancarios, operar con billeteras virtuales o viajar.

Oficinas con atención en doble turno

Durante los últimos 14 días, el Registro Civil amplió el horario de atención vespertino en las seccionales de Unión, Quines y Juana Koslay. Esas oficinas se sumaron a las de La Punta, Villa de Merlo, Villa Mercedes y San Luis, además de las tres maternidades de la provincia.

El objetivo, indicó el funcionario, es facilitar el acceso al trámite y evitar que los adultos deban pedir permiso laboral o que los estudiantes falten a la escuela. Las personas pueden optar por asistir durante la mañana o la tarde, según sus horarios.