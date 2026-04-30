Doble homicidio en Villa Mercedes: Los imputados continuarán con prisión preventiva

La Justicia resolvió este miércoles prorrogar la prisión preventiva de Axel Emiliano Criscito y Daiana Macarena Peralta, imputados por el doble homicidio ocurrido en diciembre pasado en Villa Mercedes, donde fueron asesinadas Vanesa Zanni y Tatiana Lucero Zanni.

La decisión fue adoptada por la Jueza de Garantía N° 3, Natalia Pereyra Cardini, quien consideró que continúan vigentes los riesgos procesales que motivaron la medida inicial, dictada el 30 de diciembre. En ese sentido, la magistrada evaluó la gravedad del hecho, la pena en expectativa y la conducta posterior de los imputados.

Argumentos de Fiscalía y avance de la causa

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por las fiscales Gisela Milstein y Mariana Olguín, sostuvo que persisten los riesgos previstos en los artículos 203 y 204 del Código Procesal Penal provincial, especialmente en relación a la posible entorpecimiento de la investigación.

Además, remarcaron que la causa aún se encuentra en etapa investigativa y resta producir evidencia clave, entre ellas una pericia genética autorizada mediante anticipo jurisdiccional.

La querella, a cargo del abogado Germán Anabitarte en representación de la familia de las víctimas, acompañó el pedido de prórroga.

Postura de la Defensa

Por su parte, las defensoras oficiales plantearon objeciones. La Defensora Penal N° 1, Silvia Morán, solicitó el cese de la prisión preventiva para su asistido y propuso una prisión domiciliaria en Justo Daract, argumentando buena conducta en el Servicio Penitenciario y el carácter excepcional de la medida.

En tanto, la Defensora Penal N° 3, Cecilia Mithiaux, expuso sobre la situación de vulnerabilidad de la imputada y cuestionó la continuidad de la medida sin modificaciones en la plataforma fáctica.

También intervino la Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Yesica Agüero, quien presentó un informe de la Secretaría de Discapacidad sobre riesgos para la integridad de la imputada dentro del sistema penitenciario.

Resolución judicial

Tras escuchar a todas las partes, la jueza resolvió hacer lugar al pedido fiscal y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por cuatro meses, a partir del 1° de mayo. Asimismo, destacó el seguimiento institucional permanente para garantizar la integridad de los imputados dentro del Servicio Penitenciario Provincial.

El hecho: crimen en diciembre con alto impacto

El caso se remonta al 20 de diciembre, cuando una amiga de una de las víctimas alertó a la Policía tras no poder contactarlas. En una vivienda ubicada en el barrio Leonismo Argentino, al sur de Villa Mercedes, fueron hallados los cuerpos sin vida de ambas mujeres.

Según la investigación, presentaban múltiples heridas compatibles con arma blanca y se encontraban en estado avanzado de descomposición. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico y que el fallecimiento se habría producido aproximadamente 48 horas antes.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de diciembre, luego de que las víctimas regresaran a su domicilio junto a los imputados tras una cena en la casa de una vecina.

Ambos acusados están imputados por el delito de doble homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía en calidad de coautores, una figura que contempla penas de prisión perpetua.