Doble homicidio en Villa Mercedes: prorrogaron la prisión preventiva de los dos acusados

La Justicia de Villa Mercedes resolvió prorrogar por cuatro meses la prisión preventiva de Axel Emiliano Criscito y Daiana Macarena Peralta, ambos acusados en una causa por doble homicidio que ya fue remitida al Colegio de Jueces para avanzar hacia la realización del juicio oral.

La decisión fue adoptada durante una audiencia desarrollada este viernes en el Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini, luego de un pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Los dos imputados continuarán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza el proceso judicial.

La Justicia mantuvo la prisión preventiva

Al fundamentar su resolución, la magistrada recordó los motivos que habían sustentado originalmente la medida de coerción y consideró que esas circunstancias continúan vigentes.

Entre los elementos evaluados se encuentran las actitudes atribuidas a los acusados, la falta de arraigo y la elevada pena en expectativa, además de otros factores analizados durante la audiencia.

La jueza consideró que actualmente no existe una medida de coerción menos gravosa que permita garantizar adecuadamente la realización del debate oral, por lo que rechazó las alternativas propuestas por las defensas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Defensa había solicitado la aplicación de medidas de coerción morigeradas para los acusados. Sin embargo, el planteo no prosperó.

La Fiscalía pidió prisión perpetua

La causa se encuentra en una etapa avanzada del proceso judicial. El expediente ya fue remitido al Colegio de Jueces, organismo que deberá establecer la fecha para el comienzo del juicio.

Durante la audiencia de control de acusación realizada el 10 de agosto, la Fiscalía solicitó que Criscito y Peralta sean condenados a prisión perpetua.

La continuidad de la prisión preventiva implica que ambos llegarán detenidos a la próxima instancia del proceso, mientras se aguarda la fijación de la fecha del debate oral.

Quiénes participaron de la audiencia

La audiencia estuvo encabezada por la jueza Natalia Pereyra Cardini, titular del Juzgado de Garantía Nº 3, y contó con la intervención de Silvana Casini como secretaria subrogante.

En representación del Ministerio Público Fiscal participaron el fiscal de Juicio Ernesto Lutens y la fiscal de Instrucción Nº 5 Gisela Milstein.

Por la querella intervino el abogado Gastón Masa, mientras que por el Ministerio Público de la Defensa participaron las defensoras de Juicio Eliana Pradel y Rocío Mediavilla. También intervino Yesica Agüero, en representación de la Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces.

La causa continuará ahora en el Colegio de Jueces, donde deberá definirse cuándo comenzará el juicio en el que la Fiscalía buscará obtener la pena de prisión perpetua para ambos acusados.