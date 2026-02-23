Dólar hoy: el oficial cae al valor más bajo desde septiembre y se consolida la tendencia bajista

El dólar oficial volvió a descender este lunes 23 de febrero y tocó su menor cotización desde fines de septiembre, en un contexto de fuerte oferta de divisas y expectativas de estabilidad cambiaria para los próximos meses.

En el mercado mayorista, la divisa se negoció a $1368, muy por debajo de la banda superior de flotación. En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación retrocedió $10 y se vendió a $1385, consolidando la tendencia bajista.

Fuerte oferta y expectativas de estabilidad

El nuevo retroceso del tipo de cambio se da en medio de una importante oferta de dólares producto de:

Liquidación de deuda en moneda extranjera tomada por empresas.

Venta de divisas para invertir en bonos en pesos (estrategia conocida como carry trade ).

Sostenida demanda de pesos.

Perspectivas de debilidad global del dólar.

A esto se sumará en abril y mayo la liquidación de la cosecha gruesa por parte de los agroexportadores, un factor clave en el ingreso de divisas a la Argentina. Según analistas del mercado, este escenario anticipa un tipo de cambio sin sobresaltos en el corto plazo.

En el mercado paralelo, el dólar blue retrocedió 0,7% y se vendió a $1420. También bajaron los financieros: el dólar MEP cotizó a $1394,50, mientras que el CCL operó en $1439,44.

El rol del Banco Central

La baja del dólar permitió al Banco Central captar divisas sin presionar la cotización. Hasta el viernes pasado, la autoridad monetaria había acumulado el 25% de las reservas proyectadas para todo 2026, un dato relevante en términos de fortalecimiento financiero.

El comportamiento cambiario se da en un contexto de mayor previsibilidad respecto a la política monetaria y fiscal, un factor que los operadores siguen de cerca.

Bonos, acciones y riesgo país: cómo arrancó la semana financiera

En el mercado internacional, los bonos soberanos argentinos que cotizan en el exterior registraron leves bajas en el inicio de la última semana de febrero.

Esa dinámica impactó en el riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan, que subió hasta 525 puntos básicos.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados mixtos, en una jornada negativa para los principales índices de Nueva York, afectados por la incertidumbre tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, y sus posteriores declaraciones.

En la plaza local, el índice Merval cayó 1,7%. Encabezaron las bajas:

Aluar (-4,1%)

Comercial del Plata (-3,4%)

Supervielle (-2,6%)

El mercado financiero, así, combina estabilidad cambiaria con volatilidad en activos de riesgo, en un escenario aún sensible a factores internacionales.