Dólar hoy en Argentina: Javier Milei celebró la baja de la cotización oficial en redes sociales

El Presidente ironizó sobre pronósticos económicos tras la caída del dólar

PorRedacción Villa Mercedes Info

La cotización del dólar oficial en Argentina registró una leve baja en los últimos días y se mantiene estable en el mercado minorista. En ese contexto, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales con un mensaje breve pero cargado de ironía dirigido a economistas y sectores opositores.

Según informó Noticias Argentinas, la divisa estadounidense acumula una caída de $15 desde el inicio de la semana, en un escenario de relativa calma cambiaria tras semanas de volatilidad.

Actualmente, el dólar en el Banco Nación cotiza a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta, valores que se sostienen sin variaciones significativas en las últimas jornadas financieras.

En ese marco, el mandatario utilizó sus redes sociales para reaccionar a la evolución del tipo de cambio. “UPs”, escribió Milei, en referencia a las proyecciones de algunos economistas y dirigentes políticos que anticipaban una fuerte suba del dólar bajo su gestión.

La estabilidad cambiaria se produce en un contexto económico complejo, marcado por políticas de ajuste fiscal, desaceleración inflacionaria y expectativas del mercado respecto a las medidas del Gobierno nacional. La evolución del dólar continúa siendo uno de los principales indicadores seguidos por analistas e inversores en el país.

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