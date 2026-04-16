Dólar hoy en Argentina: Javier Milei celebró la baja de la cotización oficial en redes sociales

La cotización del dólar oficial en Argentina registró una leve baja en los últimos días y se mantiene estable en el mercado minorista. En ese contexto, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales con un mensaje breve pero cargado de ironía dirigido a economistas y sectores opositores.

Según informó Noticias Argentinas, la divisa estadounidense acumula una caída de $15 desde el inicio de la semana, en un escenario de relativa calma cambiaria tras semanas de volatilidad.

Actualmente, el dólar en el Banco Nación cotiza a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta, valores que se sostienen sin variaciones significativas en las últimas jornadas financieras.

En ese marco, el mandatario utilizó sus redes sociales para reaccionar a la evolución del tipo de cambio. “UPs”, escribió Milei, en referencia a las proyecciones de algunos economistas y dirigentes políticos que anticipaban una fuerte suba del dólar bajo su gestión.

La estabilidad cambiaria se produce en un contexto económico complejo, marcado por políticas de ajuste fiscal, desaceleración inflacionaria y expectativas del mercado respecto a las medidas del Gobierno nacional. La evolución del dólar continúa siendo uno de los principales indicadores seguidos por analistas e inversores en el país.