Dolor en el boxeo: a los 65 años, murió Sergio Víctor Palma por coronavirus

El ex campeón mundial se encontraba internado en un centro de salud de la ciudad de Mar del Plata, donde vivía desde hacía ocho años.

El ex campeón mundial de boxeo Sergio Víctor Palma, de 65 años, falleció este lunes tras estar internado en la ciudad balnearia de Mar del Plata, luego de haberse contagiado coronavirus.

Palma, quien vivía en la mencionada ciudad desde hacía ocho años, había sido derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) marplatense y estaba en tratamiento tras sufrir un accidente cerebrovascular, mientras que además se le sumó a la lucha contra la enfermedad de Parkison que le fue diagnosticada en 2004.

El ex púgil oriundo de la provincia de Chaco tuvo su momento de gloria en el boxeo cuando superó por nocaut al estadounidense Leo Randolph en Spokane y se adjudicó el título mundial de los supergallos versión Asociación (AMB) en el año 1980.

Pero lo más resonante del triunfo de Palma, más allá de quedarse con el cetro, es que fue la primera vez que un boxeador argentino logró un título en Estados Unidos.

Luego, defendió la corona exitosamente cinco veces, hasta que en junio de 1982 la perdió tras caer por puntos frente al dominicano Leonardo Cruz en fallo unánime en la ciudad estadounidense de Miami, mientras que tuvo su última pelea en agosto de 1990, cuando derrotó a Juan Domingo Nogueira, en General Arenales.

En su carrera como profesional, Palma disputó 62 peleas, con 52 victorias (20 por la vía rápida), 5 derrotas y 5 empates, mientras que, además del boxeo, hizo un programa de radio que se llamó Round de Música y Palabras y también grabó un disco con canciones y poemas de su autoría.

La Federación Argentina de Box (FAB) despidió en las redes sociales al púgil nacido en La Tigra (Chaco), y aseguró: “La familia del boxeo acompaña en este difícil momento a sus familiares y amigos, lamentando una pérdida que sin dudas es irreparable”.

La personalidad de Palma era muy diferente a los boxeadores típicos, ya que además de tocar la guitarra, escribía poesías y tenía una imagen más intelectual que pugilística.

“El individuo llega al boxeo, un poco por notoriedad humana, no por lo que se entiende como fama, sino el ser tenido en cuenta, el gritar que uno existe”, aseguró alguna vez Palma sobre lo que era un boxeador.

Sergio Víctor Palma fue el primer campeón del mundo surgido de las huestes del recordado entrenador Santos Zacarías, quien luego llevó a conquistar su cetro a Juan Martín “Látigo” Coggi.

El ex campeón Supergallo supo defender, más allá de las consecuencias que el pugilato deja a algunos deportistas, al deporte de los puños. “Sé que el boxeador no nace en ‘boxilandia’, sé que el boxeador nace un sector social de cualquier lugar del mundo y tiene el nivel cultural que tiene ese nivel social al que pertenece. Cuando se dice que el boxeador habla mal, no se dan cuenta que ese boxeador es parte de una sociedad que maneja muy mal su idioma”, sentenció.

Alberto Zacarías, uno de los hijos del maestro boxístico de Palma, señaló en las redes sociales su pesar por la partida del pugilista chaqueño.

“Ante el fallecimiento de Sergio Vícto Palma, el primer Campeón Mundial de mi padre, la Escuela de Boxeo Santos Zacarías de Rafael Calzada derrama lágrimas de dolor y pesar para quien fuera uno de los grandes DEPORTISTAS de la historia de Argentina y MEJOR PERSONA. En el cielo mi viejo te espera, querido SERGIO”, escribió el hijo del maestro.